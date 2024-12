ISE 2025: Epson porta il suo “Mondo Digitalizzato”

Epson, il più grande produttore al mondo di videoproiettori, partecipa a ISE 2025 (Integrated Systems Europe), che si terrà a Barcellona dal 4 al 7 febbraio 2025. L’azienda porta in fiera il tema “Il mondo digitalizzato – Ispiriamoci alla natura” e invita i visitatori ad esplorare gli ultimi progressi nella tecnologia di proiezione proprietaria laser 3LCD e 4K compatta, efficiente e ad alta luminosità.

Le soluzioni Epson soddisfano un’ampia gamma di esigenze: spazi residenziali e aziendali, istituti scolastici, ambienti commerciali, grandi installazioni, auditorium, luoghi di intrattenimento, musei e gallerie d’arte.

Uno dei punti centrali dello spazio espositivo dell’azienda a ISE 2025 sarà un’impressionante eco-sfera a specchio alta 6 metri, proiettata dai videoproiettori EB-PQ2220B ad alta luminosità, ultraleggeri, compatti ed efficienti che renderà evidente la potenza luminosa e la versatilità di installazione delle soluzioni Epson.

Altri elementi di interesse dello stand Epson a ISE 2025

Mappatura delle proiezioni su grandi foglie: dimostrazione della versatilità dei videoproiettori Epson su molteplici superfici complesse per creare coinvolgenti effetti naturali utilizzando i modelli ad alta luminosità (fino a 30.000 lumen).

Soluzione ibrida Epson per spazi riunione: altamente adattabile e compatta per ambienti aziendali con i più recenti videoproiettori EB-815E a ottica ultracorta, progettati per migliorare la collaborazione e la produttività.

Suite professionale per l’home entertainment 4K: il proiettore EH-QL7000 e l’obiettivo ELPLX02S offrono un’esperienza visiva straordinaria con immagini ultra-luminose fino a 1.000 pollici, ideali per film, streaming, giochi e sport anche in ambienti con illuminazione naturale.

Immersive Pro Wall (IPW): perfetto per gli ambienti aziendali e didattici, utilizza tre videoproiettori EB-815E a ottica ultra corta insieme a schermi da 120″ ELPSC36 Ambient Light Rejection (ALR). Edge Blending avanzato e anteprima della prossima generazione assistita da telecamera: la tecnologia di Edge Blending Epson Projector Professional Tool (EPPT) su uno schermo curvo con proiezione 4K porta sui display ad altissima definizione il più recente progresso nella correzione geometrica assistita da telecamera.

Epson presenta a ISE 2025 anche una nuova serie di videoproiettori 4K con sorgente laser, ultracompatti ed efficienti, appositamente studiati per soddisfare le diverse esigenze dei tanti settori in cui vengono utilizzati. Questa linea è stata sviluppata all’insegna della sostenibilità, abbinando plastiche riciclate e consumo energetico ridotto. Ulteriori informazioni su questi prodotti saranno condivise il giorno di apertura della fiera.

Dichiarazioni

“Epson”, commenta Massimo Pizzocri, Vicepresidente della Divisione Vendite e Marketing Videoproiettori di Epson Europe e Amministratore Delegato di Epson Italia, “si impegna a ridefinire l’interazione fra tecnologia e ambiente. A ISE 2025 presentiamo un’esposizione coinvolgente di innovazione e creatività, che mette in mostra tutto il potenziale della nostra tecnologia 3LCD. L’impegno per la sostenibilità guida la nostra innovazione: a Barcellona dimostriamo come la più recente tecnologia di proiezione Epson incarni questa filosofia. I visitatori potranno sperimentare le capacità delle nostre soluzioni professionali, per riunioni e per ambienti immersivi“.