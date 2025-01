Leonardo Oggioni alla guida della strategia digitale di D-Link

D-Link, player mondiale di tecnologie di rete e connettività, ha annunciato la nomina di Leonardo Oggioni come nuovo Account Manager per il mercato online. Con un’esperienza consolidata nel settore tecnologico e una solida expertise nella gestione dei principali player dell’e-commerce, Leonardo Oggioni si occupa dello sviluppo e della crescita delle vendite online di D-Link, con un focus particolare su Amazon.

Il percorso lavorativo di Leonardo Oggioni

Leonardo Oggioni entra a far parte di D-Link dopo un’esperienza quinquennale in Lenovo Italia, dove ha ricoperto il ruolo di Key Account Manager, consolidando il business online e gestendo progetti strategici con clienti di rilievo come Amazon.

In D-Link, si occupa di ottimizzare le strategie di vendita e promozione nel mercato online, valorizzando la differenziazione del portfolio prodotti e implementando approcci innovativi per il consolidamento della visibilità del marchio.

Dal suo ingresso a settembre 2024, Leonardo Oggioni ha già contribuito al successo di campagne promozionali come il Prime Day e il Black Friday, che hanno visto i prodotti D-Link raggiungere posizioni di rilievo nella best seller list di Amazon. Tra i prodotti più venduti figurano IP cam, router, extender, switch e chiavette USB, evidenziando la capacità dell’azienda di soddisfare le esigenze del mercato consumer con un’offerta ampia e diversificata.

Obiettivi futuri

Per il 2025, Leonardo Oggioni prevede di consolidare il business online con un focus specifico su Amazon, sfruttando il potenziale di crescita di questo canale attraverso la diversificazione della line-up di prodotti rispetto al mondo retail e l’adozione di un approccio più e-commerce centrico. Questo si tradurrà in campagne promozionali mirate e strategie di differenziazione per massimizzare la visibilità e le performance dei prodotti di D-Link, con l’obiettivo di aumentare la market share e posizionare l’azienda tra i primi player del mercato del networking in Italia.

Leonardo Oggioni collabora a stretto contatto con il team marketing e vendite per sviluppare campagne pubblicitarie on e off Amazon e definire strategie promozionali integrate. Questo approccio sinergico consente di ottimizzare la presenza del brand e di rispondere in modo tempestivo e strategico alle dinamiche di mercato.

Dichiarazioni

“In un mercato in continua evoluzione come quello del networking, il nostro obiettivo per il 2025 è consolidare la posizione di D-Link anche nel segmento online, puntando su innovazione, differenziazione e una forte attenzione alle esigenze dei consumatori. Sono entusiasta di portare la mia esperienza nel settore e di contribuire a questa crescita, lavorando su strategie dedicate per clienti chiave come Amazon”, commenta Leonardo Oggioni.

“La nomina di Leonardo Oggioni rappresenta un passo importante per il rafforzamento della nostra strategia digitale. Grazie alla sua esperienza e alla sua visione, siamo certi che il suo contributo sarà fondamentale per posizionare D-Link tra i primi tre player del networking in Italia entro il 2025”, aggiunge Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link Mediterraneo.