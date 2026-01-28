EuroShop 2026: le soluzioni Epson per retail e hospitality

In occasione di EuroShop 2026 (Düsseldorf, 22-26 febbraio 2026), Epson – specialista mondiale nella tecnologia di stampa e primo produttore al mondo di stampanti per scontrini – è presente nel padiglione 6, stand E45 con il suo ampio portafoglio di soluzioni progettate sia per la vendita al dettaglio sia per le piccole e medie imprese (PMI) e dimostra come le sue tecnologie collaudate e innovative stiano supportando i rivenditori e le aziende del settore retail in un mercato in rapida evoluzione. L’attenzione sarà focalizzata su scenari di vita reale che mostrano come le tecnologie Epson migliorano l’efficienza, l’affidabilità e l’esperienza dei clienti in tutto il settore della vendita al dettaglio e dell’ospitalità.

“I negozianti – ha affermato Alessio Ughi, Head of Sales Business Systems di Epson Italia – hanno bisogno di una tecnologia affidabile, ma anche di soluzioni che offrano loro la flessibilità necessaria per evolversi. Combinando la nostra comprovata esperienza nel settore POS con la potenza della tecnologia a getto d’inchiostro, del colore e dell’automazione, dimostriamo come le tecnologie Epson possono migliorare l’efficienza, ottimizzare l’esperienza dei clienti e rendere più coinvolgenti gli ambienti della vendita al dettaglio e dell’ospitalità, aiutando le aziende ad adattarsi ai cambiamenti e ad attirare nuovamente i clienti nei negozi fisici.”

Nello stand a EuroShop 2026 sono esposte molteplici soluzioni Epson per diversi casi d’utilizzo:

– soluzioni mPOS e PC-POS caratterizzate da velocità, design ed efficienza operativa;

– una gamma di applicazioni per etichette a colori on demand realizzate con Epson ColorWorks;

– applicazioni per ordini self-service e chioschi, che supportano installazioni desktop e a pavimento;

– POS mobile e soluzioni multicanale, come click & collect, consegna a domicilio e stampa ricevute da mobile;

– flussi di lavoro relativi alla consegna e applicazioni per etichette relative agli alimenti, ottimizzazione della gestione degli ordini e delle operazioni interne;

– soluzioni private e white label che consentono ai partner di adattare la tecnologia Epson a diversi marchi.

Un Cloud Corner presenta i servizi Epson basati su cloud, tra cui Epson POSKey, dimostrando come la connettività cloud possa migliorare la funzionalità e l’efficienza delle stampanti Epson POS e supportare i partner con integrazioni flessibili, aperte e conformi alle API Web.

Epson evidenzia inoltre come sta sfruttando la sua tecnologia a getto d’inchiostro per portare colore, personalizzazione e automazione negli ambienti retail e dell’ospitalità e mostra come le stampanti POS e quelle per etichette a colori on-demand ColorWorks possono migliorare l’esperienza del cliente e supportare un’ampia gamma di applicazioni, tra cui:

– stampa da kiosk di badge per ambienti retail e hospitality, utilizzando il modello ColorWorks C4000;

– stampa personalizzata da kiosk di biglietti da visita, inclusi biglietti di auguri, buoni regalo e articoli promozionali, utilizzando ColorWorks C4000;

– stampa automatizzata di etichette di alta qualità per prodotti alimentari come formaggi, frutta e verdura, ideale per supermercati, rivenditori e gastronomie;

– esempi di marchi privati, che evidenziano la capacità di Epson di supportare la stampa personalizzata per i brand.

– stampa su confezioni di cioccolato con foglio argentato, utilizzando inchiostri a base di coloranti Epson per risultati eccezionalmente vivaci. È utilizzata una gamma di stampanti per etichette a colori on-demand di Epson, con particolare attenzione alla nuova D6000, che offre colori più vividi e un maggiore appeal al dettaglio.

– gamma di chioschi per il self-checkout e il pagamento, con diversi modelli di stampanti POS Epson, tra cui la serie TM-T20IV, TM-m30III e il modello di punta TM-T88VII.

– soluzione di etichettatura personalizzata e automatizzata con NIVEA: le etichette sono realizzate con ColorWorks C6000Pe, in combinazione con il robot collaborativo (cobot) AX6 di Epson che preleva e applica automaticamente le etichette.

Infine, verranno estratti tre orologi sportivi Orient fra tutti i visitatori che registreranno il badge allo scanner dello stand.