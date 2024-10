Salvagnini sceglie Icona per rivoluzionare il supporto tecnico remoto

Salvagnini, produttore di macchine per la lavorazione della lamiera, con un fatturato annuo di oltre 500 milioni di euro e oltre 8.000 macchine installate a livello globale, ha scelto Icona Technology, specializzata nello sviluppo e nella vendita di soluzioni software dedicate all’assistenza remota per migliorare il proprio supporto tecnico globale. Grazie all’implementazione di Acty, il software di video assistenza remota sviluppato da Icona, Salvagnini ha potuto trasformare il proprio approccio al supporto tecnico e alla manutenzione dei propri macchinari installati in oltre 80 Paesi.

Manutenzione 100% reattiva

Per garantire un supporto tecnico efficiente ai clienti dislocati in tutto il mondo, Salvagnini conosce l’importanza di massimizzare la reattività per minimizzare i tempi di inattività dei macchinari e ottimizzare il servizio di manutenzione. Per questo motivo, l’azienda ha cercato una soluzione innovativa che le permettesse di migliorare ulteriormente il proprio approccio e la propria rapidità di intervento, potenziando così le relazioni con i clienti e migliorando la loro soddisfazione complessiva.

Acty per il supporto tecnico remoto

La risposta a queste esigenze è stata trovata in Acty, il software di supporto tecnico che utilizza la realtà aumentata (AR) e la traduzione simultanea. Acty consente agli esperti di Salvagnini di interagire in tempo reale con i tecnici sul campo, fornendo assistenza dettagliata e immediata. Grazie allo streaming video, alla possibilità di evidenziare le aree di intervento e di inserire annotazioni direttamente nel campo visivo dei tecnici, Acty facilita una diagnosi e risoluzione rapida dei problemi, riducendo significativamente i tempi di intervento.

Eros Pavarini, Product Manager Services di Salvagnini, commenta: “Avevamo bisogno di una soluzione che mettesse in contatto i nostri tecnici con i clienti in modo agile ed efficiente. Icona ha compreso le nostre esigenze e la loro evoluzione. Con il software Acty abbiamo fin da subito potuto registrare i benefici tangibili della sua implementazione.”

Riduzione del 50% dei tempi di intervento

L’adozione di Acty ha portato numerosi vantaggi a Salvagnini e ai suoi clienti:

· Manutenzione reattiva, con una maggiore rapidità di intervento e risoluzione dei problemi.

· Aumento del tasso di riparazione al primo tentativo, migliorando l’efficienza del servizio.

· Riduzione del costo del servizio, grazie alla riduzione dei tempi di intervento e alla diminuzione dei sopralluoghi fisici, abbattendo i costi di trasferta.

Acty, inoltre, si integra perfettamente con gli smart glasses industriali, migliorando ulteriormente il supporto remoto offrendo un funzionamento a mani libere, una migliore mobilità e una maggiore precisione durante gli interventi. La visione in tempo reale permette agli esperti di guidare in modo efficace e immediato i tecnici sul campo, riducendo i tempi di intervento e aumentando l’efficienza operativa.

Grazie a queste funzionalità, Salvagnini ha significativamente ottimizzato l’uptime dei propri macchinari, riducendo i tempi di fermo e aumentando la soddisfazione dei clienti. Acty, inoltre, ha reso più semplice ed efficiente il trasferimento delle competenze tecniche all’interno dell’azienda, permettendo una formazione rapida e mirata per i nuovi tecnici attraverso la registrazione e l’archiviazione sistematica di ogni sessione di supporto.

“Siamo orgogliosi che Salvagnini abbia scelto Acty per migliorare il loro servizio clienti globale. La nostra piattaforma permette alle aziende di connettersi con i propri clienti in modo rapido ed efficiente, riducendo i tempi di fermo macchina e ottimizzando la produttività,” afferma Giorgio Nepa, CEO di Icona. “Acty introduce innovazione al cuore dell’industria, consentendo alle aziende di connettersi con i clienti ovunque essi siano. Vedere Salvagnini trarre vantaggio da queste tecnologie all’avanguardia è una conferma del nostro impegno verso un futuro più efficiente e interconnesso.”

Una collaborazione che potenzia il servizio clienti

L’adozione di Acty ha permesso a Salvagnini di elevare il proprio servizio clienti a nuovi standard, confermando il suo impegno nel proporre soluzioni tecnologiche d’avanguardia per la manutenzione e il supporto tecnico. Grazie al supporto potenziato della realtà aumentata, Salvagnini è ora in grado di offrire un’assistenza in tempo reale, sempre più rapida, efficiente e accessibile su scala globale, garantendo ai clienti un’esperienza fluida e senza barriere.