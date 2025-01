RS Italia presenta lo Speciale Sicurezza 2025

Grandissime e interessanti novità arrivano direttamente da RS Italia, marchio commerciale di RS Group, fornitore omnicanale globale di prodotti e soluzioni in ambito MRO (Maintenance, Repair, Operation) per clienti industriali. L’azienda propone lo Speciale Sicurezza 2025, una nuova offerta dedicata alla sicurezza sul lavoro, che integra oltre 30.000 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e soluzioni per l’igiene degli ambienti lavorativi.

Grazie a questa proposta, i responsabili acquisti potranno accedere a una vasta gamma di DPI che include guanti, calzature, abbigliamento da lavoro, protezioni per le vie respiratorie, dispositivi LockOut/TagOut e tanto altro.

Le novità introdotte nel nuovo Speciale Sicurezza di RS Italia

L’offerta di RS Italia è pensata per garantire protezione da rischi meccanici, chimici, elettrici e ambientali, contribuendo alla salute e al benessere dei lavoratori.

Con un focus su qualità, sostenibilità e rapidità di consegna, la proposta presente all’interno dello Speciale Sicurezza di RS Italia nasce dall’esperienza combinata dei principali brand di settore e del marchio RS PRO, di proprietà del Gruppo RS.

In particolare, il Sigillo di Approvazione RS PRO è garanzia di prodotti rigorosamente testati, ispezionati e controllati secondo gli standard più esigenti del settore industriale. La combinazione di qualità certificata e ampia varietà di prodotti rende RS PRO la scelta ideale per qualsiasi contesto lavorativo.

Lo Speciale Sicurezza di RS Italia risponde anche a diversi requisiti di ecosostenibilità e standard etici, resi facilmente disponibili grazie alla gamma di prodotti Better World.

Riconoscibili da un’etichettatura speciale, questi prodotti sono certificati per la loro maggiore sostenibilità ambientale e sicurezza per la salute, rendendo così più facile e trasparente per i clienti scegliere soluzioni ecologiche.

La linea Better World rappresenta l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità. Include prodotti che rispettano criteri rigorosi, selezionati per il loro ridotto impatto ambientale e pensati per contribuire a un futuro più verde. Ogni prodotto è eco-friendly e certificato per le sue prestazioni ambientali, e l’etichetta dedicata facilita l’identificazione e la scelta di queste soluzioni sostenibili.

Un servizio completo per la gestione della sicurezza

Oltre ai prodotti, RS Italia offre molteplici servizi a valore aggiunto che consentono di ottimizzare il processo di acquisto e la gestione delle scorte.

RS VendStock, ad esempio, è un sistema di vending machine basato su tecnologia IoT che permette di avere un accesso immediato ai DPI e di gestire in sicurezza tutti quegli articoli che richiedono tracciabilità e garanzia di disponibilità. Si tratta di un sistema innovativo e automatico che, tramite distributori digitali industriali, avvicina i dispositivi di protezione a bordo linea, consentendone un uso immediato agli operatori tramite accesso con tessera magnetica.

Grazie all’utilizzo di RS VendStock, è possibile riscontrare importanti benefici a livello di disponibilità e approvvigionamento degli articoli. Questa soluzione assicura, infatti, una drastica riduzione delle tempistiche di gestione del ciclo di acquisto, del controllo delle scorte e del relativo ripristino. Inoltre, garantisce la disponibilità di articoli 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e un controllo totale sulle spese, sulle scorte e sui costi di approvvigionamento, oltre alla completa gestione, da parte di RS Italia, del rifornimento dei prodotti inseriti.

Parallelamente, RS Italia propone anche servizi di e-Procurement che permettono di ottimizzare i processi di approvvigionamento aziendale come, ad esempio, RS PurchasingManager, eOrdering e RS PunchOut.

Nello specifico, RS PurchasingManager è uno strumento web-based che permette di semplificare e automatizzare tutte le attività legate agli acquisti, consentendo di accedere all’intero assortimento RS 24 ore su 24 e di avere la certezza di monitorare la spesa in qualsiasi momento. RS PurchasingManager offre anche molteplici livelli di autorizzazione, il controllo del budget, la verifica delle disponibilità, la gestione dei centri di costo e la configurazione di ordini aperti con plafond di spesa e rendicontazione.

Il servizio eOrdering di RS Italia garantisce la perfetta e completa ottimizzazione del ciclo Procure-to-Pay, riducendo il lavoro amministrativo, in modo veloce e sicuro, aumentando la precisione di processo ed eliminando, al contempo, errori negli ordini elettronici e nelle fatture.

Infine, il servizio RS PunchOut, invece, permette di collegare il sistema di e-Procurement di un’azienda con l’intero assortimento online di RS, comporre il carrello ed attivare direttamente la richiesta di acquisto. Grazie al modulo eBusiness dedicato RS Italia è in grado di gestire l’integrazione di qualunque sistema, che sia SAP Ariba, Coupa o altro modulo di e-Procurement.

La consulenza specialistica di RS Italia

A corredo dell’ampia gamma prodotti e dei servizi a valore aggiunto, RS Italia offre anche una consulenza specializzata al fine di supportare il cliente durante l’intero processo di valutazione, selezione, implementazione e ottimizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale.

La consulenza prevede un sopralluogo del sito del cliente per comprendere i processi produttivi, le varie applicazioni e i relativi rischi associati; la realizzazione di una valutazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dei DPI utilizzati; la raccolta delle necessità del cliente e l’analisi del processo di acquisto.

A tutto questo RS Italia aggiunge degli incontri periodici con il dipartimento Health, Safety & Environment (HSE) e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per condividere eventuali sviluppi normativi o applicativi; la valutazione periodica della lista DPI; una dual visit con i fornitori per approfondire modifiche normative o presentare nuovi prodotti ad elevato contenuto tecnologico e la proposta di alternative più efficaci o equivalenze più competitive.