Tiger Technology collabora con ICOS in Italia

Si amplia il porfolio di ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni per la sicurezza informatica e l’infrastruttura IT, grazie al nuovo accordo di distribuzione appena siglato con Tiger Technology, specialista mondiale nelle soluzioni di Hybrid Cloud Data Management. ICOS fornirà il software e i servizi di Tiger Technology ai partner di canale che operano su tutto il territorio italiano.

Cosa propone Tiger Technology?

Tiger Technology offre soluzioni di cloud ibrido che semplificano la gestione dei dati e dei file aziendali. Con una posizione di forza nei settori in cui la sicurezza, la conformità e l’efficienza dei costi sono fondamentali, l’innovativa tecnologia di Tiger Technology consente ai clienti di tutto il mondo di modernizzare la propria infrastruttura senza sacrificare i flussi di lavoro mission-critical.

Tiger Bridge, il prodotto di punta di Tiger Technology, colma il divario tra storage on-premises e cloud. Consente alle aziende di integrare senza problemi le applicazioni esistenti con gli ambienti cloud, senza richiedere modifiche hardware, interruzioni di processo o dipendenza da specifici fornitori. Grazie alla “giusta collocazione” automatica dei dati, Tiger Bridge garantisce che i dati siano archiviati dove sono più convenienti e accessibili per casi d’uso come la collaborazione globale, la conservazione dei dati a lungo termine, il disaster recovery o i processi di IA alimentati dal cloud.

Facendo leva sulla sua esperienza pluriennale nel campo dello storage e della gestione dei dati, nonché su una rete di partner competenti e fidelizzati, ICOS si rivolgerà a un ampio mercato potenziale composto da organizzazioni che operano a tutti i livelli in tutti i settori ad “alta intensità” di dati. I prodotti Tiger Technology si adattano particolarmente bene ai settori in cui vengono spostati e distribuiti grandi volumi di dati (come Media & Entertainment, videosorveglianza, Sanità). Tuttavia, sono anche una scelta eccellente per le esigenze IT di qualsiasi azienda faccia un uso strategico dei propri dati, incluse le PMI.

Il valore offerto da ICOS ai rivenditori comprenderà non solo una serie di servizi tecnici – consulenza prevendita, formazione e altro – ma anche un kit di strumenti che include tutto ciò che serve loro per incrementare il successo nei contesti di vendita e marketing.

Dichiarazioni

“La collaborazione con ICOS mira a semplificare l’adozione del cloud per le aziende con flussi di lavoro mission-critical on-premises. Utilizzando Tiger Bridge, le aziende possono ridurre i costi di storage fino al 60%, scalando senza problemi verso il cloud e mantenendo in funzione i sistemi legacy” , ha dichiarato Petko Marinski, VP of Sales di Tiger Technology.

Secondo Federico Marini, Amministratore Delegato di ICOS, “L’accordo con Tiger Technologies arricchisce il nostro portafoglio aggiungendo una soluzione semplice e conveniente, ma allo stesso tempo potente, per gestire i dati aziendali specialmente negli ambienti ibridi, che sempre più rappresentano una scelta primaria per la loro capacità di bilanciare economicità, prestazioni e scalabilità. Sono certo che l’eccellenza di questa tecnologia, unita ai servizi di alto livello e alla conoscenza del mercato di ICOS, contribuirà in modo sostanziale al successo di Tiger Technology sul mercato italiano”.