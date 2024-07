Dell Technologies premia TD SYNNEX

TD SYNNEX, distributore e aggregatore di soluzioni attivo a livello globale per l’ecosistema IT, è stata riconosciuta come Distributore dell’Anno 2024 da Dell Technologies in più regions. Annunciati al Dell Technologies World di quest’anno, questi premi riconoscono l’impegno del distributore nel guidare il progresso e una crescita superiore al mercato attraverso la sua comunità di rivenditori.

TD SYNNEX è stata riconosciuta per aver fornito soluzioni e servizi eccezionali nella distribuzione dei prodotti Dell nelle seguenti regioni:

• Global Distributor of the Year, EMEA: TD SYNNEX

• Distributor of the Year, North America: TD SYNNEX

• Distributor of the Year, APJ: Tech Data India

• Distributor of the Year, Services Business APJ: Tech Data

“Questi premi sono una testimonianza del duro lavoro dei nostri team globali e della loro dedizione nel fornire risorse vitali e soluzioni innovative che producono risultati tangibili per i nostri vendor e i nostri partner,” ha dichiarato Patrick Zammit, Chief Operating Officer di TD SYNNEX. “Apprezziamo questo riconoscimento della nostra collaborazione a livello mondiale e non vediamo l’ora di continuare a far crescere il nostro rapporto con Dell.“

Claudia Alampi, BU Manager DELL Technologies di TD SYNNEX Italy, ha commentato: “Questi riconoscimenti ci riempiono di orgoglio e ci spronano a trovare modi sempre più efficaci e innovativi per migliorare il nostro livello di servizio, supportare i nostri business partners ed essere un importante punto di riferimento come aggregatore di soluzioni e servizi a livello globale ed accrescere la nostra value proposition. Ripaga di tutto l’impegno, la professionalità, le competenze e la passione che tutto il team TD SYNNEX, sia di prevendita che commerciale, mette a disposizione ogni giorno ai nostri partner di canale per indirizzare e vincere le sfide che il mercato ci propone.“

Questi premi fanno parte del programma globale Partner of the Year di Dell, che celebra i partner Dell che forniscono ai clienti rivenditori le migliori soluzioni allineate alle loro specifiche esigenze aziendali. All’inizio di quest’anno, Dell ha anche riconosciuto il team del distributore in Messico come Distributore con la Crescita Più Alta nello Storage, nei loro Partner Program Awards durante il Partner Kickoff Event.