Intred è Connecting Partner del Marra Block Party

Intred, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), sarà Connecting Partner del Marra Block Party in programma sabato 18 aprile 2026 nel quartiere Barona di Milano, in Via Enrico De Nicola.

Ispirato alle storiche street celebrations che hanno dato vita alla cultura hip hop nelle metropoli mondiali, l’evento è stato pensato per trasformare il quartiere in un vero palcoscenico urbano, per un’esperienza intensa di musica, energia e comunità.

Una storia di riscatto che, oggi, all’apice della sua fama, l’Artista vuole diventi collettivo: il riscatto della Barona, la sua periferia, spesso al centro delle sue canzoni. Per queste ragioni, Marracash ha ideato un progetto ad alto impatto sociale, culturale e simbolico, fortemente radicato nel territorio della Barona – quartiere popolare di Milano dove è cresciuto – con l’obiettivo di restituire valore e opportunità al quartiere e alle persone che lo vivono.

Intred ha scelto di essere Connecting Partner di questo progetto proprio perché lascerà un impatto reale e positivo per il territorio: il ricavato dai biglietti venduti, al netto di IVA e SIAE, sarà interamente devoluto ad attività sociali e alla riqualificazione di strutture scolastiche e sportive del quartiere Barona di Milano.

Giulia Peli, Marketing Manager di Intred, commenta: “Siamo orgogliosi di partecipare come Connecting Partner a questo evento straordinario. Per Intred connettere persone, iniziative e territori significa sostenere progetti che migliorano concretamente la vita delle comunità locali. È così che interpretiamo il nostro impegno sul territorio: investendo sui giovani, contrastando il digital divide e supportando iniziative che generano valore sociale duraturo.”