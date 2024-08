Broadcom: tutti gli annunci e le novità direttamente da Las Vegas

In occasione di VMware Explore 2024 di Las Vegas, oggi VMware, VMware by Broadcom, annuncia novità di prodotto e innovazioni che condividiamo nell’articolo di seguito.

Buona lettura!

Broadcom svela il futuro di VMware Cloud Foundation

Il primo annuncio di Broadcom al VMware Explore 2024 riguarda il lancio di VMware Cloud Foundation (VCF) 9, la nuova versione di VCF che accelererà la transizione dei clienti da architetture IT frammentate a una piattaforma cloud privata unificata e integrata, riducendo costi e rischi. VMware Cloud Foundation 9 semplificherà radicalmente il deployment, il consumo e le operations di un cloud privato sicuro ed economico.

VMware Cloud Foundation 9 è la prima piattaforma di cloud privato del settore che combina la scalabilità e l’agilità del cloud pubblico con la sicurezza, la resilienza e le prestazioni del cloud privato, garantendo un costo totale di proprietà (TCO) ridotto.

Per aiutare i clienti a modernizzare la propria infrastruttura, VMware Cloud Foundation 9 offrirà funzionalità che permetteranno all’infrastruttura di operare come un sistema unificato e automatizzato. Questo aiuterà i clienti a mantenere il passo coi requisiti delle modern app e a integrare le avanzate funzionalità VMware già fornite da Broadcom nella loro piattaforma cloud privata.

Operations e automazione unificate : VMware Cloud Foundation 9 includerà un portale cloud self-service per il provisioning dei servizi e ridurrà il numero totale di console di gestione da più di una dozzina a una sola console per le operazioni e l’automazione.

: VMware Cloud Foundation 9 includerà un portale cloud self-service per il provisioning dei servizi e ridurrà il numero totale di console di gestione da più di una dozzina a una sola console per le operazioni e l’automazione. Importazione VCF ampliata : VCF Import aiuta le organizzazioni a passare rapidamente a un’infrastruttura moderna e integrata, riducendo la complessità e i tempi di inattività associati alle migrazioni manuali degli ambienti esistenti nella piattaforma cloud privata VCF.

: VCF Import aiuta le organizzazioni a passare rapidamente a un’infrastruttura moderna e integrata, riducendo la complessità e i tempi di inattività associati alle migrazioni manuali degli ambienti esistenti nella piattaforma cloud privata VCF. Memory tiering avanzato con NVMe: questa nuova funzionalità di memory tiering migliorerà significativamente le applicazioni ad alta intensità di dati, come AI, database e analisi in tempo reale.

VMware Tanzu Platform 10 accelera la delivery di applicazioni intelligenti nel cloud privato

VMware Tanzu Platform 10 è una piattaforma applicativa nativa per il cloud che accelera la delivery del software, offrendo ai team di progettazione della piattaforma una governance e un’efficienza operativa migliorate, riducendo al contempo la complessità e lo stress per i team di sviluppo.

Tanzu Platform 10 si basa sull’approccio di Cloud Foundry per accelerare la distribuzione delle applicazioni con golden path standardizzati verso la produzione per sviluppatori e platform engineer. Gli sviluppatori possono ora utilizzare operazioni semplici per automatizzare la creazione di container sicuri, associare servizi alle applicazioni, distribuire il codice con un solo comando e scalare facilmente le applicazioni. Tanzu Platform 10 automatizza anche le attività di gestione delle applicazioni e della piattaforma, come il patching delle vulnerabilità, l’esecuzione di aggiornamenti periodici e l’applicazione delle policy con un’ampia visibilità e insight basati sull’intelligenza artificiale.

Tanzu Platform 10 offre un control plane globale autogestito, per una maggiore automazione e visibilità su tutti gli ambienti applicativi.

La piattaforma, inoltre, include ora Tanzu AI Solutions, un insieme di funzionalità che aiutano i clienti a sviluppare, gestire e ottimizzare applicazioni intelligenti alimentate da AI in modo sicuro e su scala. Tanzu AI Solutions offre anche l’osservabilità e il monitoraggio GenAI per affrontare la precisione e le prestazioni con la root cause analysis per le applicazioni e i large language models (LLM).

Le innovazioni di Broadcom rendono le aziende pronte per l’Edge AI

Secondo IDC, la spesa globale per l’edge computing dovrebbe raggiungere i 232 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento del 15,4% rispetto al 2023. Si prevede che l’edge computing giocherà un ruolo cruciale per la distribuzione delle applicazioni AI. Per questo motivo Broadcom ha annunciato gli sviluppi nel suo portafoglio di prodotti Software-Defined Edge, per consentire alle aziende di supportare i carichi di lavoro Edge AI con nuove e migliorate capacità di connettività, deployment e gestione del ciclo di vita, tra cui:

Supporto combinato per connessioni Fixed Wireless Access (FWA) e satellitari nell’appliance VMware VeloCloud Edge 710, oltre alle nuove appliance VMware VeloCloud Edge 720 e 740.

Miglioramenti a VMware VeloCloud SASE, protetto da Symantec, con l’integrazione dei punti di presenza (PoP) di VeloCloud e Symantec.

Miglioramenti al prodotto VMware Edge Compute Stack.

Per rispondere alla necessità di una connettività più robusta per supportare l’edge computing e i carichi di lavoro Edge AI, Broadcom ha annunciato miglioramenti all’appliance VMware VeloCloud Edge 710 e ha introdotto le nuove appliance VMware VeloCloud Edge 720 e 740.

VeloCloud Edge 710 ora fornisce alle aziende una combinazione di connessioni a banda larga, Fixed Wireless Access (FWA) e satellitari per migliorare significativamente il traffico di voce, video e applicazioni in tempo reale, offrendo una connettività migliorata all’edge. Questa connettività combinata fornisce alle aziende una connettività ridondante e sempre attiva per dispositivi e carichi di lavoro edge.

Inoltre, i Communication Service Provider (CSP) possono utilizzare le appliance VeloCloud Edge 710, 720 e 740 per modernizzare ulteriormente la loro infrastruttura e monetizzare i loro servizi offrendo una soluzione premium combinata di SD-WAN, FWA e satellitare ai clienti aziendali a supporto delle loro implementazioni edge. I CSP che utilizzano sia VeloCloud SD-WAN che VMware Telco Cloud Platform beneficiano della capacità di programmare le prestazioni in tempo reale della loro WAN utilizzando gli insight dalla loro rete.

Hitachi Vantara e Broadcom presentano soluzioni avanzate di cloud privato e ibrido con VMware Cloud Foundation

Hitachi Vantara, la filiale di Hitachi specializzata in archiviazione dati, infrastrutture e gestione del cloud ibrido, e Broadcom, hanno annunciato una nuova soluzione avanzata per il cloud privato e ibrido. La soluzione, frutto di una progettazione congiunta, riunisce la soluzione di sistemi integrati di Hitachi Vantara, Unified Compute Platform (UCP) RS, con VMware Cloud Foundation, per aiutare le organizzazioni a superare le complessità derivanti da una notevole proliferazione di dati e dai crescenti requisiti dell’intelligenza artificiale. La combinazione di automazione e servizi software-defined leader del mercato con un’infrastruttura aziendale collaudata permette alle organizzazioni di modernizzare la propria infrastruttura, migliorando prestazioni e scalabilità, riducendo il costo totale di proprietà, il consumo energetico e l’impronta di carbonio, contribuendo a rendere il pianeta più green e ad aumentare nel contempo l’efficienza dell’infrastruttura dati.

Hitachi Vantara e Broadcom hanno ampliato la loro collaborazione per introdurre una soluzione robusta che modernizza l’infrastruttura cloud e rafforza la gestione dei dati. Hitachi UCP RS, alimentato da VMware Cloud Foundation, è una piattaforma all’avanguardia per cloud privati e ibridi che mira a stimolare l’innovazione, semplificare la complessità operativa e sostenere gli obiettivi di sostenibilità, integrando una piattaforma cloud privata completa con un’infrastruttura aziendale collaudata. Questa iniziativa di modernizzazione contribuisce inoltre a ridurre il TCO (Total Cost of Ownership) grazie a funzionalità di automazione avanzate e a modelli di consumo adattabili.

I principali vantaggi dell’integrazione di Hitachi UCP RS con VMware Cloud Foundation, alimentato dagli array Hitachi Virtual Storage Platform One, includono: