SureColor P5300 è la migliora stampante fotografica professionale

Con grande orgoglio Epson annuncia la vincita del prestigioso premio TIPA (Technical Image Press Association) 2024 con SureColor P5300, valutata come migliore stampante fotografica professionale durante i TIPA World Awards 2024, che celebrano il meglio della tecnologia fotografica e di imaging in varie categorie.

Segno di eccellenza nel settore, i TIPA Awards riflettono lo stato attuale e la direzione futura della tecnologia, dei prodotti e dei servizi che si rivolgono a professionisti, appassionati e dilettanti; vengono assegnati da una giuria di esperti di tutto il mondo e mettono in evidenza l’impegno della comunità fotografica e di imaging nei confronti dell’innovazione e della qualità. Nella valutazione, TIPA ha premiato SureColor P5300 per la capacità di soddisfare le elevate esigenze dei fotografi professionisti e di chi opera nel settore delle belle arti.

“Con le fotocamere e gli scanner ad alta risoluzione oggi disponibili”, ha dichiarato l’organizzazione, “i laboratori, gli studi professionali, le gallerie e gli artisti della fotografia cercano una stampante che fornisca stampe in grado di esaltare i colori, i toni e la nitidezza delle immagini“.

Dotata di una testina di stampa MicroPiezo a 10 canali, SureColor SC-P5300 utilizza la tecnologia Epson Precision Dot Screening con inchiostri UltraChrome a 10 colori, tra cui il viola, per ottenere un’ampia gamma cromatica e una qualità di stampa straordinaria. Si distingue inoltre per la notevole versatilità, offrendo canali separati per l’inchiostro nero lucido o opaco e una modalità “Carbon Black” che migliora il D-Max per stampe monocromatiche vivaci su superfici lucide. Non solo: include un alimentatore di rotoli incorporato per la stampa con o senza bordi ed è progettata con funzioni di facile utilizzo, come il pannello di controllo per una agevole selezione della carta e dell’inchiostro.

“Oggi”, ha dichiarato Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia, “le esigenze di produttività dell’ambiente professionale fine-art sono molto elevate e fotografi e artisti desiderano i massimi livelli di qualità delle immagini. SureColor P5300 soddisfa entrambi i requisiti, insieme a una straordinaria facilità d’uso e a un’affidabilità eccezionale. Non è solo una stampante, ma rappresenta l’apice dell’impegno di Epson per l’innovazione nel mercato della stampa fotografica professionale e fine-art. Grazie alla sua tecnologia avanzata e al design incentrato sulle esigenze di chi la utilizza, consente ai professionisti dell’immagine di spingersi oltre i confini della creatività“.