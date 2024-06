Virtualizzazione e cloud: Systematika e Virtuozzo collaborano

Nel loro percorso di trasformazione digitale le aziende hanno bisogno di partner tecnologici affidabili che li supportino in questa fase così importante e delicata. E, in un momento di grandi cambiamenti nel mercato della virtualizzazione, Systematika Distribution, specialista nella distribuzione a valore aggiunto di soluzioni per cloud, data center, virtualizzazione e iperconvergenza, annuncia una nuova partnership strategica con Virtuozzo, innovatore nelle soluzioni di virtualizzazione e cloud computing. Questa collaborazione mira a fornire un’alternativa stabile e performante ai Service Provider e ai System Integrator.

La partnership risponde alle nuove esigenze legate alla virtualizzazione

I recenti cambiamenti che hanno colpito molti clienti di soluzioni di virtualizzazione hanno spinto molte aziende a cercare alternative affidabili e scalabili. La partnership tra Systematika Distribution e Virtuozzo si pone come risposta a questa necessità, offrendo soluzioni avanzate che migliorano l’efficienza operativa e garantiscono un alto livello di sicurezza, portando vantaggi relativi a:

· Libertà di vincoli: Virtuozzo è un prodotto basato su OpenStack ed offre Infrastructure-as-a-Service, multi-cloud Platform-as-a-Service, Kubernetes hosting tutto in Open Source.

· Efficienza Operativa: Con strumenti avanzati per la gestione delle risorse IT, Virtuozzo consente una maggiore densità di virtualizzazione e un utilizzo ottimizzato dell’hardware.

· Focus e specializzazione: Virtuozzo ha un’esperienza di oltre 20 anni nel mercato della virtualizzazione e continua la missione aziendale di servire Service Providers.

· Scalabilità Flessibile: Le soluzioni cloud di Virtuozzo permettono ai partner di scalare facilmente le loro infrastrutture in base alle esigenze, supportando sia ambienti cloud privati che ibridi.

· Sicurezza Potenziata: Virtuozzo garantisce elevati standard di sicurezza, proteggendo i dati e assicurando la sicurezza delle operazioni IT.

Per celebrare questa nuova partnership, Systematika Distribution e Virtuozzo organizzeranno una serie di webinar, dimostrazioni e incontri dedicati ai partner, offrendo una panoramica dettagliata delle soluzioni Virtuozzo e discutendo delle opportunità di collaborazione.

Dichiarazioni

“Questa partnership arriva in un momento critico per molte aziende che cercano stabilità e affidabilità nelle loro soluzioni di virtualizzazione,” ha dichiarato Franco Puricelli, Amministratore Delegato di Systematika Distribution. “Virtuozzo è conosciuta per la sua tecnologia innovativa, basata su Open Stack, libera da vincoli, e siamo fiduciosi che insieme possiamo fornire un valore eccezionale ai Service Provider e ai System Integrator”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Systematika Distribution, un partner che condivide il nostro impegno per l’eccellenza e l’innovazione”, ha affermato Antonio Calvelli, Vice President di Virtuozzo. “Con la nostra tecnologia di virtualizzazione e cloud computing, miriamo a rispondere alle nuove esigenze del mercato e a supportare le aziende nella loro trasformazione digitale”.