BeTalent: formazione su misura grazie all’AI

Il mondo del lavoro è cambiato notevolmente. Per avere successo bisogna possedere competenze specifiche e, per raggiungerle, è necessario seguire il giusto percorso formativo. Anche il settore della formazione si sta evolvendo e sta sperimentando tutti i vantaggi dell’Intelligenza Artificiale.

BeTalent, piattaforma proprietaria di Begear, società operante nel mondo IT da oltre 20 anni sia in ambito consulenziale sia nella formazione, promuove corsi gratuiti dedicati ai talenti che desiderano sviluppare o potenziare le proprie competenze nel settore.

Ma come accedere ed essere indirizzati al corso più adatto? A questo ci pensa l’intelligenza artificiale: per partecipare ai corsi infatti, è necessario possedere competenze specifiche, valutate tramite l’analisi del CV e un colloquio conoscitivo con l’avatar M-IA che, grazie all’utilizzo di dati e di sofisticati algoritmi di machine learning, interagisce in modo intelligente e personalizzato con l’utente.

BeTalent: scegliere i corsi più adatti grazie all’IA e creare nuove opportunità di lavoro

BeTalent, che ha già formato più di 1000 studenti, offre numerosi corsi su temi legati al mondo dell’IT, tra cui intelligenza artificiale, Java, Cybersecurity, Python e AngularJs. Rivolti a diplomati, laureandi e neolaureati in discipline informatiche o STEM, i corsi sono organizzati in video lezioni on-demand e strutturati in moduli che uniscono teoria e pratica. Durante il corso è possibile programmare incontri individuali con un tutor o docenti di riferimento per ricevere supporto mirato e al termine di ogni modulo, un test di verifica consente di avanzare nel percorso formativo. Al completamento del percorso, gli utenti sostengono un colloquio con una recruiter di BeTalent, per poi essere presentati alle aziende clienti della piattaforma: ad oggi, sono quasi 2000 i ragazzi formati e il 98% di loro ha trovato lavoro al termine dei corsi.

Dichiarazioni

“Al giorno d’oggi nel settore IT, complici l’irrefrenabile innovazione tecnologica e la perpetua nascita di nuovi business, i talenti si trovano a navigare in un sistema sempre più competitivo, all’interno del quale le risorse stesse fanno fatica a emergere e a stare al passo con le nuove competenze. Diventa quindi fondamentale creare un sistema che si allinei con le esigenze del mercato. Con BeTalent, attraverso i nostri corsi gratuiti, cerchiamo di fornire i giusti strumenti per lo sviluppo di competenze pratiche e operative, garantendo poi opportunità di lavoro concrete attraverso il nostro servizio di placement”, dichiara Antonello Spinetti, CEO di Begear.