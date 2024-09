LG gram: nuovo modello con processore Intel CoreUltra (Serie 2)

LG Electronics (LG), in occasione dell’evento di lancio globale dell’Intel Core Ultra, che si terrà dal 3 all’8 settembre, presenterà un nuovo modello di notebook LG gram con processore Intel® Core™ Ultra (Serie 2).

Già apprezzata per le sue prestazioni e per il suo design ultra-leggero, la serie LG gram integra ora funzionalità avanzate di Intelligenza Artificiale (IA) grazie al nuovo processore di casa Intel. In particolare, LG ha integrato il nuovo processore sul nuovo LG gram 16 Pro che sarà commercializzato a fine anno.

Il nuovo LG gram, primo laptop con IA on-device della serie gram, ha una capacità di calcolo della Neural Processing Unit (NPU) che arriva fino a 48 TOPS (Tera Operations per Second), stabilendo un nuovo standard per gli AI PC e offrendo le prestazioni eccezionali necessarie per esperienze con Copilot[1].

Grazie all’integrazione del processore Intel® Core™ Ultra, LG gram 16 Pro offre un’esperienza utente arricchita da funzionalità di IA avanzate, come gli assistenti alla produttività, la creazione di testi e immagini e gli strumenti di collaborazione, oltre a essere dotato di una batteria incredibilmente durevole.

Il processore Intel® Core™ Ultra AI (Serie 2), tre volte più potente rispetto al suo predecessore, migliora in modo significativo le prestazioni degli AI PC. Con una capacità di elaborazione fino a 67 GPU TOPS, questo processore di nuova generazione offre una potenza complessiva di 120 TOPS totali (suddivisi tra GPU, NPU e CPU) che permette di raggiungere alti livelli di produttività anche grazie all’ottimizzazione per PC Windows.

“Insieme a LG, stiamo introducendo sul mercato la prossima generazione di PC con IA che offrono prestazioni elevate, potenza e sicurezza. LG gram 16 è un ottimo esempio di AI PC con processore Intel® Core™ Ultra, che permetterà a creator, professionisti e utenti di tutti i giorni di godere di un’esperienza utente fluida. Siamo entusiasti di poter mostrare i numerosi vantaggi che gli AI PC possono offrire”, ha dichiarato Michelle Johnston Holthaus, vicepresidente esecutivo e direttore generale del Client Computing Group di Intel.

“Il nuovo modello di LG gram combina un design ultra leggero, funzionalità avanzate e l’eccezionale tecnologia AI di Intel” ha dichiarato YS Lee, vice president and head of the IT business unit of LG Business Solutions Company. “Il miglioramento delle prestazioni e della produttività offerto dal nuovo processore Intel® Core™ Ultra è destinato ad arricchire l’esperienza d’uso di LG gram grazie all’IA, allargando le frontiere dei laptop con IA on-device”.

LG integrerà il processore Intel® Core™ Ultra (Series 2) anche su altri modelli di LG gram, in linea con la vision “Affectionate Intelligence” che si propone di offrire esperienze utente allargate, semplificate e avanzate grazie all’Intelligenza Artificiale.

[1] Copilot arriverà con l’ultimo aggiornamento di Windows 11 gradualmente, in mercati selezionati. La disponibilità di questa funzionalità può variare in base al dispositivo e al mercato. Per saperne di più: aka.ms/WindowsAIFeatures.