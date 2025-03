Aires sostiene il DL Bollette

La Aires, Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati, che riunisce le principali aziende e gruppi distributivi specializzati di elettrodomestici ed elettronica di consumo, esprime pieno e convinto appoggio all’emendamento al DL Bollette presentato dall’Onorevole Silvio Giovine, incentrato su una modifica significativa del bonus elettrodomestici.

Il decreto bollette, approvato il 28 febbraio 2025, prevede un contributo di 200 euro una tantum per le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro, per sostenere le spese di fornitura dell’energia elettrica. Inoltre, il decreto introduce misure per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas, facilitando la lettura delle offerte e dei contratti. Queste misure sono state adottate per contrastare i rincari nel settore energetico e migliorare la protezione dei consumatori.

Secondo Davide Rossi, Direttore Generale della Aires, “Si tratta di un emendamento estremamente vantaggioso per le famiglie italiane, pensato con attenzione alle esigenze concrete dei consumatori. L’introduzione dello sconto diretto in fattura semplificherà enormemente la fruizione dell’incentivo, rendendolo immediatamente percepibile e accessibile per tutti. È fondamentale che strumenti di sostegno siano efficaci e facilmente comprensibili, per garantire il massimo beneficio ai cittadini.”

In conclusione, la Aires auspica che la Commissione Attività Produttive della Camera possa valutare e approvare con urgenza l’emendamento per permettere alle famiglie e alle imprese italiane di beneficiare rapidamente di una misura fondamentale in un contesto economico complesso come quello attuale.