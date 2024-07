Atlona porta le sue soluzioni AV in Italia con ASIT

Atlona, produttore di soluzioni di distribuzione AV, AV over IP, collaborazione e controllo, e società Panduit, annuncia di aver affidato la distribuzione dei propri prodotti Audio/Video sul mercato italiano ad Asit.

ASIT è un distributore a valore aggiunto che conosce le tendenze del settore AV in Italia, già partner di canale di Panduit per la distribuzione di prodotti di cablaggio strutturato. La recente creazione di un’unità aziendale dedicata all’integrazione AV e IT fa di ASIT la scelta ideale per incrementare la presenza di Atlona sul mercato italiano.

I termini della partnership tra Atlona e ASIT

ASIT, partner di lunga data di Panduit in Italia, ha condiviso l’interesse di Atlona a collaborare, con il comune obiettivo di crescita in un mercato AV italiano in rapida espansione, in particolare nei settori dell’istruzione ed enterprise. Il portafoglio di marchi altamente mirati di ASIT estende la sua portata al di là dei progetti AV e alle attività di UC, networking e cablaggio strutturato, esponendo Atlona a una base di clienti molto ampia che comprende rivenditori a valore aggiunto, integratori di sistemi e fornitori di servizi a partire dall’infrastruttura di livello 1.

ASIT è nota nel mercato IT per la fornitura di soluzioni complete che supportano in modo efficiente ed efficace sia i propri marchi che i clienti finali. ASIT lavorerà a stretto contatto con il responsabile di Atlona per l’Italia, Marco Bolzonello, e con il più ampio team di vendita Atlona EMEA, per garantire la disponibilità dei sistemi e dei prodotti AV in rete in tutto il vasto territorio italiano.

Dichiarazioni

“La reputazione di ASIT come produttore di marchi di fiducia piuttosto che come semplice collettore di marchi è ben meritata, vista l’attenzione che dedica ai propri partner”, ha dichiarato Marco Bolzonello, Regional Sales Manager di Atlona South Europe. “La loro vasta conoscenza dei mercati IT e UCC, combinata con l’esperienza AV di Atlona, porterà nuove opportunità di business a entrambe le aziende che beneficeranno della nostra naturale sinergia. La struttura interna di ASIT e la presenza capillare su tutto il territorio italiano assicurano la crescita del riconoscimento del marchio Atlona attraverso un supporto tecnico, commerciale e logistico di prim’ordine”.

Marco Bolzonello aggiunge che la creazione di nuove alleanze con altri fornitori del portafoglio ASIT sarà fondamentale per il successo di Atlona presso gli utenti finali in Italia, e collaborerà con ASIT per proporre “soluzioni AV e IT integrate di qualità” che coinvolgano sia Atlona che Panduit.

“Atlona progetta e ingegnerizza prodotti innovativi e pluripremiati per un’ampia gamma di mercati AV e IT commerciali, sviluppati per facilitare la connessione e la collaborazione degli utenti“, ha dichiarato Joris Ganz, Presidente e CEO di ASIT. “La loro vasta gamma di prodotti, che comprende telecamere ed estensori, switcher a matrice, sistemi AV e di controllo in rete e relativi accessori, ci aiuterà a soddisfare le esigenze AV e IT di quasi tutti gli utenti finali, in particolare nei mercati dell’istruzione e delle aziende. Siamo entusiasti di iniziare a collaborare con Atlona per portare il valore tecnico e la facilità d’uso dei loro prodotti e soluzioni AV a un maggior numero di clienti a livello nazionale“.