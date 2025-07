Banque de Luxembourg massimizza la resilienza con Genetec

Continua e si rafforza la partnership di lunga data tra Genetec, specialista mondiale nel software per la sicurezza fisica per le imprese, e Banque de Luxembourg per unificare la gestione dei processi operativi di sicurezza grazie alla piattaforma Genetec Security Center, aumentando la resilienza contro minacce digitali e fisiche. Banque de Luxembourg è tra gli istituti finanziari privati più prestigiosi del Lussemburgo, con sedi anche in Belgio e 1.200 dipendenti, si distingue per la solida tradizione bancaria e per l’impegno costante verso l’eccellenza.

In un ambiente bancario sempre più complesso, Banque de Luxembourg ha deciso di modernizzare il proprio sistema di sicurezza per migliorare la protezione dei dati, aumentare l’efficienza dei processi e la gestione delle emergenze con l’obiettivo di contrastare efficacemente la rapida evoluzione di minacce, sia fisiche che digitali, salvaguardando il patrimonio della banca e dei clienti.

“Le infrastrutture IT fisiche, in particolare data center e server room, hanno assunto un valore strategico pari a quello dei tradizionali caveau“, afferma Frédéric Mayer, Responsabile della Sicurezza Fisica di Banque de Luxembourg. “Per proteggere efficacemente i nostri beni e quelli dei clienti, dobbiamo garantire la sicurezza degli spazi fisici, dei dati e delle informazioni sensibili“.

Un approccio globale alla sicurezza

In precedenza, Banque de Luxembourg aveva già adottato l’infrastruttura di videosorveglianza basata su IP Genetec Omnicast per la facilità d’uso e le funzionalità avanzate e, all’epoca, la funzione Genetec Federation era risultata fondamentale per centralizzare la gestione dei sistemi di sicurezza in tutte le sedi della banca, avere una panoramica coerente e una gestione semplificata.

Nel 2018 è stato fatto un ulteriore passo avanti con l’adozione del sistema di controllo accessi Genetec Synergis integrato con la gestione video su piattaforma Genetec Security Center. Si è trattato di un progetto di ampia portata che ha previsto un’implementazione graduale, edificio per edificio e la sostituzione di tutti i lettori di badge e i door controller (dispositivi elettronici che gestiscono l’apertura e la chiusura delle porte in base a criteri di autorizzazione).

L’unificazione delle soluzioni di sicurezza è stata poi estesa per includere una serie sempre più diversificata di tecnologie avanzate: oltre alla videosorveglianza e al controllo accessi, Banque de Luxembourg ha integrato il rilevamento delle intrusioni, la gestione dei cabinet di sicurezza per le chiavi e Genetec AutoVu (la soluzione per il riconoscimento automatico delle targhe) e altro ancora.

“Genetec si è sempre adattata alle nostre esigenze, integrando nuove tecnologie e migliorando costantemente i propri sistemi“, ha continuato Frédéric Mayer.

Un futuro sempre più unificato, digitale e integrato con l’intelligenza artificiale per Banque de Luxembourg

Con Security Center è stato possibile unificare i sistemi di sicurezza e le diverse sedi belghe e lussemburghesi in un’unica piattaforma consentendo a Banque de Luxembourg di rafforzare il proprio sistema di sicurezza globale, ma anche di adottare approcci rapidi ed efficaci nelle attività quotidiane. Tra i progetti in fase di integrazione, l’implementazione di Genetec Mission Control rappresenta una svolta fondamentale nella gestione delle criticità e nel coordinamento delle risposte di sicurezza. Grazie a scenari predefiniti e flussi di lavoro automatizzati, la soluzione facilita il processo decisionale garantendo al contempo il rigoroso rispetto delle procedure in ogni fase.

In questo contesto di grande innovazione, l’intelligenza artificiale riveste un ruolo chiave, anche in termini di future strategie del dipartimento di sicurezza di Banque de Luxembourg, che vaglia costantemente nuovi metodi per migliorare la sicurezza.