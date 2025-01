BETT Show 2025: Cambium Networks c’è

Manca un giorno all’inaugurazione del BETT Show (British Educational Training and Technology Show) di Londra, l’evento mondiale dedicato all’EdTech, che si terrà dal 22 al 24 gennaio presso l’ExCeL.

Il BETT Show riunisce ogni anno oltre 30.000 educatori, responsabili politici e innovatori del settore provenienti da più di 130 paesi. In occasione di questa quarantesima edizione, i partecipanti avranno l’opportunità non solo di esplorare le ultime soluzioni tecnologiche per l’istruzione, ma anche di assistere a conferenze tenute da esperti e innovatori del settore, oltre a poter partecipare a workshop interattivi.

Connect – Secure – Protect: il motto di Cambium Networks al BETT Show 2025

Trattando di tecnologia in un settore con un ampio potenziale di sviluppo ancora da sfruttare, Cambium Networks sarà ovviamente presente al BETT Show con un proprio stand. Qui verranno presentate le nuove soluzioni dedicate alla connettività scolastica, in particolare legate al Wi-Fi 7 e alla rete multi-gigabit, e soprattutto una tagline aziendale chiara e diretta: Connect – Secure – Protect.

“Connect”, ovvero “Connettere la Classe”, è il primo indispensabile step, mentre la seconda parola, “Secure”, “Mettere in Sicurezza”, pone l’accento sulla sicurezza delle reti, con infrastrutture robuste e ben difese da agenti esterni indesiderati. Infine “Protect”, “Proteggere il vostro Budget”, sottolinea la convenienza per i clienti, in questo caso le istituzioni scolastiche, grazie a soluzioni efficienti anche dal punto di vista dei costi.

Tra le tecnologie chiave in evidenza che l’azienda porterà al BETT Show, va senza dubbio citato il nuovo X7-35X Wi-Fi 7 Indoor Enterprise Wireless Access Point, progettato per offrire prestazioni all’avanguardia e flessibilità a un prezzo competitivo. Il Wi-Fi 7 rappresenta la settima generazione della tecnologia Wi-Fi, basata sullo standard IEEE 802.11be, che offre velocità fino a 46 Gbps, latenza ridotta e maggiore efficienza, ideale per applicazioni avanzate come l’AI Automation e la realtà virtuale.

La connettività come base per l’EdTech

La connettività nelle scuole è fondamentale per l’insegnamento in chiave digitale e garantire un accesso equo alle risorse educative. Una solida infrastruttura di rete consente l’utilizzo efficace di computer e altri dispositivi all’interno della scuola e a distanza, così come lo sfruttamento di piattaforme educative online e strumenti collaborativi. In sintesi, è la connessione il requisito essenziale per migliorare l’esperienza didattica per studenti e insegnanti.

Questo è un tema che Cambium Networks conosce a fondo, il che rende evidente come la partecipazione al BETT Show 2025 sia tutt’altro che estemporanea. Cambium Networks offre una gamma di soluzioni progettate per soddisfare le esigenze specifiche degli istituti scolastici, assicurando prestazioni elevate, sicurezza e gestione semplificata delle reti.