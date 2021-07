VISIONI.beyond print! segna il ritorno degli eventi in presenza per gli stampatori e OKI Europe, come sempre, è pronta a partecipare a questo nuovo inizio in una tre giorni che sarà ospitata in Via Tortona 31, a Milano, nei suggestivi ambienti post-industriali dell’Opificio 31.

Un evento verticale, agile ed estremamente focalizzato sulle applicazioni e sul cambiamento del settore della stampa digitale che OKI Europe utilizzerà per raccontare come si è evoluta la stampa digitale nel corso di questo ultimo anno e mezzo e quali sono le idee che stanno dando nuova linfa al settore.

La società, in particolare, focalizzerà l’attenzione sulla sempre più ampia gamma di applicazioni innovative realizzabili con i suoi dispositivi Serie Pro. Applicazioni che, in maniera trasversale, offrono soluzioni sia a chi opera nella comunicazione visiva così come ai professionisti del production printing.

Grazie alla pionieristica tecnologia LED digitale di OKI, è possibile stampare su una gamma di materiali estremamente ampia, per ottenere un ventaglio ancora più vasto di applicazioni. Dalla customizzazione e personalizzazione di capi di abbigliamento e materiale di merchandising alla realizzazione di etichette per i prodotti, fino a tutta la produzione di soluzioni per la comunicazione visiva.

La possibilità di stampare in bianco e trasparente e di stampare su supporti transfer, abbinata all’elevata qualità di stampa, consente di ottenere sempre risultati professionali anche in tirature basse come una sola unità.

Un paradigma totalmente scalabile che elimina la necessità di dotarsi di elevati stock di prodotti prestampati, potendo realizzare in-house e just-in-time ciò di cui si ha bisogno.

Una logica che, unita alla compattezza delle stampanti OKI, le rende ottimali per operare indifferentemente nell’ambito della prototipazione così come della produzione vera e propria, con tirature che vanno da una fino a migliaia di unità, con un ROI estremamente rapido e un elevato valore dei prodotti realizzati.

A raccontare la propria case study con OKI Europe, sabato 3 luglio interverrà Simone Radicioni, Responsabile Commerciale di Tecnform Srl, azienda che offre ai propri clienti la possibilità di realizzare i loro prodotti a partire dalla progettazione. Parlerà della crescente importanza delle etichette e della proficua esperienza con la stampante per etichette OKI Pro1050.