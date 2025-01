Pricer Avenue ridefinisce la comunicazione a bordo scaffale

Il settore retail si digitalizza sempre più e sperimenta nuovi processi mai visti prima. Pricer, fornitore di etichette elettroniche intelligenti (ESL), ha scelto il palcoscenico di NRF 2025 Retail’s Big Show di New York per presentare due importanti novità che rafforzano la sua posizione nel settore dello smart retail: Pricer Avenue, evoluzione pioneristica delle tradizionali etichette elettroniche intelligenti che ridefinisce per sempre l’esperienza in corsia, e la collaborazione strategica con Focal Systems, azienda specializzata in intelligenza artificiale a bordo scaffale.

Pricer Avenue: un sistema innovativo che eleva la customer experience e apre nuove possibilità per i retailer

Design elegante, modularità avanzata e tecnologia intelligente: Pricer Avenue stabilisce un nuovo standard per la comunicazione a bordo scaffale e rappresenta uno step strategico nella trasformazione digitale del retail.

Questa piattaforma integrata, i cui progetti pilota saranno lanciati nel corso del 2025, è stata progettata per ottimizzare le operazioni in-store, migliorare l’efficienza operativa e offrire una customer experience più completa e coinvolgente. Trasforma, infatti, chilometri di spazio inutilizzato a bordo scaffale in una piattaforma di comunicazione dinamica e di prima classe. Al centro di questo sistema innovativo c’è il binario di comunicazione alimentato che combina potenza, funzionalità e connettività dati. Pricer Avenue rappresenta un’opportunità commerciale per i retailer, in quanto consente loro di offrire una migliore esperienza di acquisto ai clienti e di creare una corsia interamente brandizzata. Inoltre, i binari vengono alimentati dalla luce grazie all’utilizzo della tecnologia di Epishine, partner di Pricer, che cattura la luce interna per rendere i dispositivi elettronici autosufficienti, eliminando la necessità di batterie.

“Grazie a Pricer Avenue siamo in grado di fornire ai retailer una soluzione innovativa che risponda alle sfide attuali del settore, come la necessità di maggiore flessibilità, precisione e interazione digitale”, ha dichiarato Finn Wikander, Chief Product Officer Pricer. “Con l’etichetta più elegante e avanzata sul mercato, abbinata a un binario di comunicazione alimentato, i retailer possono connettersi con i clienti come mai prima d’ora, trasformando completamente l’esperienza in corsia”.

Il design pulito e lineare di Pricer Avenue – sviluppato da Nikolaus Frank, famoso designer industriale svedese – eleva l’estetica a un livello completamente nuovo rispetto alle ESL tradizionali e crea un’esperienza visiva più elegante a bordo scaffale.

Pricer annuncia la collaborazione strategica con Focal Systems

Pricer e Focal Systems, esperto di intelligenza artificiale a bordo scaffale, hanno annunciato in occasione di NRF una collaborazione strategica per accelerare la digitalizzazione e l’ottimizzazione del negozio fisico per i retailer di tutto il mondo.

Questa collaborazione combina le innovazioni di Pricer nel campo dei prezzi dinamici e della comunicazione a bordo scaffale con le soluzioni avanzate di Focal Systems per la visione computerizzata e la disponibilità delle scorte, al fine di massimizzare la soddisfazione degli acquirenti e ottimizzare le operazioni di vendita al dettaglio.

Integrando le telecamere di visione a scaffale alimentate da Intelligenza Artificiale di Focal Systems con la piattaforma di ESL di Pricer, i retailer potranno beneficiare di:

Insight in real-time sullo scaffale : rilevamento e segnalazione automatizzati dei prodotti esauriti o in via di esaurimento, favorendo un rapido rifornimento e una maggiore soddisfazione dei clienti;

: rilevamento e segnalazione automatizzati dei prodotti esauriti o in via di esaurimento, favorendo un rapido rifornimento e una maggiore soddisfazione dei clienti; Automazione dinamica delle attività : flussi di lavoro ottimizzati e priorità delle attività per migliorare l’efficienza operativa del personale del punto vendita;

: flussi di lavoro ottimizzati e priorità delle attività per migliorare l’efficienza operativa del personale del punto vendita; Innovazione brevettata : rilevamento di prodotti esauriti tramite telecamere, comunicazione attraverso ESL lampeggianti e indicazione di posizioni alternative.

: rilevamento di prodotti esauriti tramite telecamere, comunicazione attraverso ESL lampeggianti e indicazione di posizioni alternative. Integrazione senza soluzioni di continuità: Connessioni API standardizzate che offrono valore immediato, con sincronizzazione dei flash delle ESL, aggiornamenti di messaggi e intelligenza a bordo scaffale.

Insieme, Pricer e Focal Systems dimostrano che le soluzioni combinate offrono un valore misurabile ai retailer, abilitando un ecosistema a bordo scaffale completamente digitalizzato.

“L’intelligenza artificiale sta trasformando il retail, e questa collaborazione ci permette di offrire una soluzione unica che unisce efficienza operativa e tecnologie avanzate per il monitoraggio delle scorte”, conclude Chris Chalkitis, CDO Pricer.