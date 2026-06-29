Data center AI: Schneider presenta la nuova linea di chiller Uniflair XCA

Schneider Electric, specialista globale nelle tecnologie per la gestione dell’energia, ha lanciato Uniflair XCA, una nuova serie di chiller condensati ad aria e con free-cooling progettati per soddisfare le esigenze in rapida evoluzione dei data center AI ad alta densità raffreddati a liquido.

Le serie Uniflair XCAC (condensate ad aria) e Uniflair XCAF (con free-cooling) integrano compressori centrifughi oil-free con tecnologia a cuscinetti magnetici e variatori di velocità (inverter) integrati, costituendo una piattaforma di raffreddamento completamente ottimizzata e progettata per offrire straordinarie prestazioni energetiche e stabilità operativa in presenza di carichi termici e condizioni ambientali variabili.

Dotata di un evaporatore ad alta efficienza di tipo “spray”, la linea XCA comprende sei taglie di chiller centrifughi oil-free con unità da 1.200 kW a 2.500 kW che offrono eccellenti prestazioni termiche e utilizzano refrigeranti a basso GWP per ridurre significativamente l’impatto ambientale. L’ampio intervallo operativo consente temperature dell’acqua elevate, rendendo i chiller particolarmente adatti per i data center ottimizzati per l’AI e per le infrastrutture avanzate di raffreddamento a liquido, dove l’efficienza energetica e la sostenibilità sono fondamentali.

“Efficienza energetica, adattabilità e affidabilità sono componenti essenziali dei sistemi di raffreddamento a liquido per i data center ottimizzati per l’AI, e abbiamo progettato la linea Uniflair XCA mettendo in primo piano queste caratteristiche fondamentali”, ha dichiarato Andrew Bradner, Senior Vice President, Cooling Business di Schneider Electric. “Con temperature operative dell’acqua adattabili e opzioni di installazione versatili, la linea XCA adotta un approccio a livello di sistema che offre agli operatori scalabilità, prestazioni migliorate e tranquillità a lungo termine a fronte della crescente complessità dei data center”.

Accelerare la transizione verso un raffreddamento sostenibile e ad alta capacità

Poiché l’AI, i cluster di GPU e le architetture di raffreddamento a liquido spingono le densità di potenza a livelli senza precedenti, i sistemi di raffreddamento sono diventati centrali per l’affidabilità e il controllo dei costi dei data center. Uniflair XCA fa fronte a queste sfide grazie a un’architettura integrata ad alta efficienza basata su:

Compressori centrifughi oil-free a cuscinetti magnetici, che eliminano i sistemi di lubrificazione per ridurre la manutenzione, i rischi di contaminazione e le perdite meccaniche, offrendo al contempo un’efficienza superiore fino al 25% e livelli acustici ultra-bassi.

Architettura di scambio termico avanzata che combina la tecnologia dell’evaporatore “spray” con batterie a microcanali a forma di V, garantendo elevate prestazioni termiche e riducendo al contempo in modo significativo la carica di refrigerante, l’uso di materiali e l’impronta ambientale complessivo.

Architettura di dissipazione del calore ottimizzata che combina un nuovo design della batteria a V con una nuova generazione di ventilatori EC di grande diametro, garantendo una maggiore efficienza di scambio termico con una portata d’aria superiore, un minor impatto acustico e consentendo un funzionamento stabile anche ad alte temperature ambientali.

Funzionalità di free-cooling potenziate: Con temperature elevate dell’acqua (fino a 33 °C in uscita) e una geometria della batteria ottimizzata, i modelli free-cooling XCAF aumentano significativamente le prestazioni su base annua. Possono operare in condizioni ambientali estreme (da -20 °C a +52 °C), mentre nei climi temperati il sistema può ottenere risparmi energetici fino al 60% rispetto al solo raffreddamento meccanico, estendendo la disponibilità del free-cooling e riducendo in modo significativo la dipendenza dal raffreddamento a compressione meccanica.

Elevata configurabilità: Grazie a numerose opzioni elettriche, idrauliche, di controllo del rumore e di miglioramento delle prestazioni, il sistema può essere personalizzato per soddisfare specifiche esigenze operative, migliorando l’efficienza e riducendo i costi di gestione.

Riavvio rapido ad alta efficienza: Progettato per applicazioni mission-critical, il sistema supporta un riavvio rapido, ripristinando la piena capacità operativa entro 3 minuti dall’interruzione di corrente per ridurre al minimo le interruzioni del servizio.

Sustainable by design: La decarbonizzazione è integrata nel cuore di Uniflair XCA. Pienamente allineata al Regolamento F-Gas dell’UE 2024/573 per garantire basse emissioni di carbonio, la piattaforma adotta di serie refrigeranti a bassissimo GWP.

Insieme, queste caratteristiche si traducono in un minor consumo/riserva di energia, in una manutenzione semplificata e in un funzionamento prevedibile a lungo termine, consentendo agli operatori dei data center di concentrarsi sulla continuità aziendale anziché sugli interventi sul sistema.

Raffreddamento definito dal software: più intelligente, adattivo, data driven

Basandosi sulla leadership digitale di Schneider Electric, la linea XCA introduce una nuova generazione di funzionalità firmware che ottimizzano le prestazioni in tempo reale:

Algoritmi per pompe a velocità variabile per portata costante, differenza di temperatura costante o prevalenza costante.

Modulazione avanzata dei ventilatori che consente profili a basso e bassissimo rumore in base alla temperatura, al carico o alle fasce orarie.

Misurazione dell’energia e della portata dell’acqua in tempo reale per una maggiore visibilità.

Queste funzionalità offrono un’efficienza predittiva, una riduzione dei cicli di attivazione del compressore e una maggiore stabilità complessiva del sistema.

Le prime unità di chiller Uniflair XCA di Schneider Electric inizieranno a essere spedite in tutto il mondo a partire da giugno 2026.