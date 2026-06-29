Smart home ancora più intelligente: Netatmo incontra Alexa+

Una tecnologia che rende la quotidianità più fluida: è questa la promessa di Alexa+, l’assistente personale di nuova generazione di Amazon, dotato di intelligenza artificiale generativa, disponibile in Accesso Anticipato (Early Access) in Italia dallo scorso 15 aprile. Una visione che sposa perfettamente la filosofia di Netatmo: offrire una tecnologia che sia al servizio dell’utente in modo discreto, utile e intuitivo. Tutti i prodotti Netatmo compatibili con Alexa sono ora parte integrante di questa esperienza evoluta, inclusi quattro dei nostri dispositivi di punta: la Videocamera Interna ADVANCE, la Videocamera Esterna ORIGINAL, il Termostato ORIGINAL e il Controllo Intelligente di Climatizzazione (Smart AC Controller). Il risultato è una smart home che ascolta, si adatta e semplifica la vita di ogni giorno.

SICUREZZA SEMPRE CON TE

Andare in vacanza senza mai perdere di vista la propria casa è ora più semplice: con un rapido comando vocale, gli utenti possono accedere allo streaming live della Videocamera Esterna ORIGINAL in qualsiasi momento tramite l’app Amazon Alexa, ovunque si trovino. Parallelamente, la Videocamera Interna ADVANCE garantisce una costante vigilanza domestica.

La Videocamera Interna ADVANCE combina una protezione della privacy affidabile con un monitoraggio intelligente. La copertura meccanica si apre e si chiude automaticamente a seconda della presenza degli occupanti in casa, mentre il rilevamento preciso di persone, animali e veicoli assicura che gli utenti ricevano notifiche solo quando necessario.

Per chi cerca una protezione totale dell’area esterna, la Videocamera Esterna ORIGINAL è la soluzione all-in-one ideale: unisce videocamera ad alta risoluzione, sirena da 105 dB e faretto LED in un unico elegante corpo in alluminio. Grazie alla visione notturna a infrarossi, garantisce riprese nitide in qualsiasi condizione di luce. Entrambi i dispositivi sono gestibili via Home + Security App e ora pienamente controllabili tramite i comandi vocali di Alexa+.

RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO INTELLIGENTI

Con Alexa+ la gestione della temperatura domestica è naturale e immediata. Nelle giornate più calde, basta esprimere il proprio comfort: ” Alexa, fa molto caldo”. Alexa+ interpreta il comando, dialoga con lo Smart AC Controller di Netatmo e regola istantaneamente il condizionatore al livello desiderato.

Grazie alla tecnologia a infrarossi omnidirezionale, l’integrazione con condizionatori o pompe di calore richiede solo pochi minuti. Tramite l’app Home + Control, gli utenti possono definire programmi settimanali, monitorare i consumi in tempo reale e gestire il clima da remoto. Con Alexa+, la regolazione della temperatura e della modalità operativa diventa ancora più pratica, affidata alla sola voce.

La stessa semplicità si applica nei mesi freddi: non serve più cercare il nome specifico del dispositivo, è sufficiente dire “Alexa, fa un po’ freddo qui” per attivare il riscaldamento tramite il Termostato ORIGINAL. Il sistema capisce la necessità e ripristina subito il comfort ideale. Il dispositivo, caratterizzato da un design minimalista con touchscreen, si integra perfettamente in ogni ecosistema smart home grazie al supporto Matter, ora esteso ad Alexa+. Offre inoltre funzioni evolute come il riscaldamento predittivo, la geolocalizzazione Eco-Assist e scenari personalizzabili per un’automazione completa della casa.