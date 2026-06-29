vivo X Fold6 in Italia entro il 2026: la nuova era della fotografia pieghevole

vivo ha annunciato il lancio in Cina di X Fold6 e conferma ufficialmente che il nuovo smartphone pieghevole flagship arriverà anche sul mercato europeo, Italia compresa, entro la fine dell’anno. Nel corso delle prossime settimane, vivo svelerà tutte le innovazioni che rendono X Fold6 il nuovo punto di riferimento per la fotografia nel mondo dei dispositivi pieghevoli.

Grazie anche al successo di X300 Ultra, l’azienda ha ulteriormente consolidato il know-how acquisito e capitalizzato i feedback ricevuti, con l’obiettivo ambizioso di sviluppare il miglior Camera Phone del segmento foldable.

Ultima evoluzione della famiglia di smartphone vivo orientati all’imaging, X Fold6 integra un sistema fotografico ZEISS completo, composto da una fotocamera principale ZEISS da 200 MP, un teleobiettivo ZEISS APO da 50 MP, una fotocamera ultra-grandangolare ZEISS da 50 MP e dal chip proprietario vivo BlueImage Imaging Chip V3+, ottimizzato per la fotografia sui dispositivi pieghevoli.

Il dispositivo supporta inoltre il nuovo vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 con lunghezza focale equivalente a 200 mm, ampliando ulteriormente le possibilità creative anche nelle riprese a lunga distanza, senza rinunciare alla praticità tipica di un dispositivo foldable. A completare la dotazione spiccano la batteria BlueVolt da 7000 mAh e la nuova piattaforma Dimensity 9500, racchiudendo in un unico dispositivo pieghevole tutta l’esperienza flagship di vivo in termini di fotografia e prestazioni.

Un sistema di imaging ZEISS completo progettato per offrire la massima qualità

Come modello di punta tra gli smartphone pieghevoli, X Fold6 è dotato di un sistema completo di obiettivi ZEISS progettato per offrire una totale libertà creativa su tutte le lunghezze focali. La fotocamera principale ZEISS da 200 MP è basata su un sensore Samsung HPB, con 5,5 elementi ottici a bassissima riflessione per preservare la nitidezza in qualsiasi condizione. La fotocamera teleobiettivo ZEISS APO da 50 MP presenta una struttura a periscopio 3x con stabilizzazione di livello professionale CIPA 4,5, ZEISS HyperZoom 100x e teleobiettivo macro fino a 20x. La fotocamera ultragrandangolare ZEISS da 50 MP completa il sistema di fotocamere posteriori grazie a una lunghezza focale equivalente a 16 mm.

Ogni fotocamera posteriore è potenziata dal rivestimento ZEISS T* per ridurre i riflessi e l’effetto flare in condizioni di illuminazione difficili, mentre il chip di elaborazione delle immagini vivo BlueImage V3+, ottimizzato per la fotografia su dispositivi pieghevoli, supporta un’elaborazione avanzata delle immagini per prestazioni più nitide, stabili ed efficienti.

Il comparto fotografico è arricchito dal teleobiettivo vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2, equivalente a 200 mm. Progettato con un ingrandimento ottico di 2,35x, una lunghezza del corpo di 96 mm e un peso di soli 153 g, l’estensore offre a X Fold6 una portata a lungo raggio, pur mantenendo un design compatto e portatile. Basato su una struttura ottica kepleriana con 2 gruppi e 15 elementi in vetro ad alta trasmittanza, è perfetto per mettere alla prova la propria creatività durante concerti, eventi dal vivo, viaggi e per catturare soggetti distanti.

Anche la fotografia di ritratto beneficia della tecnologia vivo Refined Color, presente su X300 Ultra. Abbinata a una modalità ritratto ad alta risoluzione da 200 MP consente di ottenere texture degne di una fotocamera professionale, dettagli incredibilmente nitidi e colori che riproducono fedelmente le tonalità naturali della pelle. Per i concerti e gli eventi dal vivo, la modalità Stage 2.0 aggiornata migliora la nitidezza e la qualità delle riprese in condizioni di illuminazione difficili, supportata da Stage Video in Dolby Vision 4K a 60 fps e Dual-View Stage Video. Un assistente di imaging intelligente è inoltre in grado di riconoscere scenari, ad esempio esibizioni dal vivo sul palco o show cooking, consigliando le modalità di scatto migliori e suggerimenti di composizione.

La batteria BlueVolt da 7000 mAh assicura una lunga autonomia

L’intera gamma di dispositivi X Fold6 è dotata di una batteria BlueVolt da 7000 mAh, che garantisce un’elevata autonomia, nonostante il design sottile. Con il nuovo X Fold6, vivo introduce la tecnologia di terza generazione delle batterie a stato semi-solido e la quinta generazione di batterie con anodo in silicio, che garantiscono una maggiore densità energetica e una lunga durata della batteria all’interno di un design compatto e pieghevole.

La ricarica è supportata da FlashCharge 80 W, FlashCharge wireless da 40 W e ricarica inversa, con ricariche rapide e un comodo supporto energetico anche per altri dispositivi. Il nuovo X Fold6 è progettato per essere affidabile per tutta la giornata, per la fotografia, la produttività e l’intrattenimento.

Dimensity 9500 potenziato: prestazioni ottimizzate per l’IA e il multitasking

Il cuore dell’X Fold6 è il Dimensity 9500 aggiornato, sviluppato insieme da vivo e MediaTek per supportare il multitasking su schermi di grandi dimensioni con l’IA integrata nel dispositivo. Le prestazioni di picco dell’NPU aumentano del 111% rispetto alla generazione precedente, consentendo una risposta di secondo livello per attività di IA come la sintesi di documenti lunghi, mentre gli upgrade della CPU e della GPU rendono ancora più fluidi i passaggi tra più finestre e operazioni sui file.

Inoltre, l’introduzione dell’ottimizzazione Swift KV per il modello linguistico e il nuovo motore vocale AI consentono una riduzione del consumo energetico di picco della NPU del 56% rispetto alla generazione precedente.

Un ampio schermo progettato per ottimizzare le attività

Il dispositivo è dotato di un doppio display top di gamma: uno schermo interno da 8,02 pollici con tecnologia emissiva Samsung M14 e uno schermo esterno da 6,51 pollici con tecnologia emissiva BOE Q11, entrambi pannelli LTPO a 120 Hz con luminosità di picco locale di 5000 nit e luminosità minima di 1 nit, che garantiscono una visione chiara e confortevole sia sullo schermo interno sia su quello esterno. Il display interno di X Fold6 è progettato per la gestione di attività complesse. Al centro dell’esperienza offerta dall’ampio schermo c’è vivo Atomic Workbench, che introduce un sistema di multitasking più flessibile per la produttività sui dispositivi pieghevoli.

In modalità “seriale”, gli utenti possono eseguire fino a cinque app, suddivise tra una finestra principale e quattro secondarie, con ogni finestra visibile contemporaneamente per passare rapidamente da una all’altra. Nella modalità “parallela”, quattro app possono essere eseguite contemporaneamente, consentendo agli utenti di visualizzare, confrontare e agire sulle informazioni senza dover passare da un’app all’altra. Il nuovo vivo X Fold6 trasforma lo schermo pieghevole in uno spazio di lavoro più fluido per la produttività quotidiana.

AI integrata nel dispositivo per la produttività quotidiana

Sul display di grandi dimensioni, X Fold6 integra l’intelligenza artificiale direttamente nel dispositivo per le attività che gli utenti svolgono più spesso. Il File Manager basato sull’IA adotta una pagina iniziale in stile PC, organizza i file in base all’app di origine e al tipo di file.

L’AI Meeting Assistant supporta sia le riunioni in presenza che quelle online, attraverso la registrazione con trascrizione e sintesi in tempo reale e la trascrizione bilingue con vocabolari tecnici per migliorare l’accuratezza terminologica.

Disponibilità

vivo ha confermato che X Fold6 sarà lanciato sul mercato europeo quest’anno. Ulteriori dettagli sulla disponibilità a livello regionale, sulle configurazioni, sulla denominazione, sui prezzi e sui canali di vendita saranno annunciati in occasione del lancio europeo.