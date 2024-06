La Polizia Scozzese adotta le videocamere indossabili Motorola Solutions

Negli ultimi anni le forze di polizia scelgono di implementare videocamere indossabili per incrementare la sicurezza pubblica e per avere prove inconfutabili in sede di processi giudiziari e tra i marchi più affidabili c’è Motorola Solutions. L’azienda ha annunciato che la Polizia Scozzese doterà con 10.500 videocamere indossabili VB400 gli agenti di polizia di tutto il paese. La polizia considera l’investimento di 13,3 milioni di sterline (~ 16 milioni di euro) come un passo significativo nel miglioramento della trasparenza, della responsabilità e della sicurezza pubblica.

Anche la Polizia Scozzese sceglie la tecnologia Motorola Solutions

Prima dell’acquisto, la polizia scozzese ha condotto una consultazione pubblica nazionale sull’implementazione delle videocamere indossabili, con l’81% delle 9.000 risposte concordi sul fatto che ciò aumenterebbe la fiducia del pubblico nelle forze di polizia.

Il dispositivo VB400 acquisisce in modo affidabile video e audio di alta qualità per una registrazione obiettiva degli eventi, permette agli agenti in prima linea di documentare gli incidenti e contribuisce ad aumentare la fiducia delle comunità in cui prestano servizio. I filmati vengono caricati automaticamente su VideoManager per un’archiviazione sicura, tracciata e verificabile, garantendo la protezione della catena di custodia così che la polizia scozzese, e i sistemi pubblici e giudiziari, possano essere certi dell’integrità delle prove video.

La Polizia Scozzese si unisce alle altre forze di polizia del Regno Unito e alle forze dell’ordine di tutto il mondo, tra cui la Polizia Francese, la Polizia Lituana e le forze di polizia Austriache, che hanno scelto le videocamere indossabili e le soluzioni probatorie di Motorola Solutions. La Polizia Scozzese fa inoltre affidamento sulla rete nazionale di servizi di emergenza Airwave di Motorola Solutions, sulle radio TETRA e sull’applicazione Pronto Digital Policing.

Dichiarazioni

“L’introduzione delle videocamere indossabili trasformerà la polizia scozzese, e la loro introduzione a livello nazionale è una priorità fondamentale”, ha affermato Jane Connors, vice capo della Polizia Scozzese. “I video realizzati da queste telecamere indossate sul corpo possono aumentare significativamente la fiducia del pubblico e supportare gli agenti e la sicurezza pubblica fornendo prove efficaci e trasparenti delle azioni della polizia e del pubblico. I video generati dalle telecamere indossate miglioreranno anche la qualità delle prove presentate in tribunale, e ciò potrà garantire una giustizia più rapida alle vittime, aumentare le dichiarazioni di colpevolezza precoci e ridurre il tempo trascorso in tribunale per vittime, testimoni e agenti di polizia”.

“Siamo orgogliosi di supportare la Polizia Scozzese con l’implementazione a livello nazionale della videocamera indossabile VB400, una soluzione tecnologica innovativa sviluppata in Scozia che contribuirà a rendere le comunità più sicure“, ha affermato Mark Schmidl, Senior Vice President for International Sales di Motorola Solutions.