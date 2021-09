PRY-CAM HOME e i vantaggi per la filiera elettrica

Il distributore svolge da sempre un ruolo fondamentale nella filiera dei materiali elettrici in tutto il mondo, agendo da punto di contatto tra le aziende che producono soluzioni e materiale elettrico e gli elettricisti che li utilizzano e installano nelle case e negli uffici dei propri clienti.

Una ricerca compiuta nel 2016 dalla Steinbeis School of Management and Innovation di Monaco di Baviera definisce il grossista di materiale elettrico come la figura centrale nella promozione dell’innovazione nel settore. Questa ricerca ha coinvolto installatori e distributori di materiale elettrico di quattro continenti, che hanno sottolineato come il valore aggiunto offerto da un grossista stia nella capacità di rispondere in modo sartoriale alle esigenze dei propri clienti, proponendo prodotti capaci di supportare le trasformazioni in corso.

I prodotti di qualità restano la leva principale della loro relazione. La possibilità di proporre all’elettricista prodotti e soluzioni a valore aggiunto, capaci di facilitare il suo lavoro quotidiano anche in un’ottica di efficienza e di risparmio energetico, è quindi determinante.

PRY-CAM HOME, una soluzione sviluppata da Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo, permette ai distributori di offrire ai propri clienti un unico dispositivo capace di svolgere le principali prove strumentali previste per la certificazione elettrica. Tra le sue funzioni, PRY-CAM HOME permette infatti di eseguire rapidamente e in modo efficiente la misura della caduta di tensione e la misura della resistenza dell’anello di terra, il test dell’interruttore magnetotermico e il test dell’interruttore differenziale.

Il valore aggiunto che PRY-CAM HOME apporta al lavoro di un elettricista, quindi, consiste principalmente nella riduzione di costi e tempi di realizzazione delle prove strumentali per il rilascio della certificazione di un impianto elettrico. Questa soluzione, inoltre, consente all’elettricista di mitigare il rischio connesso all’assunzione di responsabilità derivante dal rilascio di tale certificazione, in quanto supportata da prove strumentali documentate.

Compatto e semplice da installare, PRY-CAM HOME si compone di due unità, MASTER e PLUG. L’unità MASTER, che ha le dimensioni di un qualsiasi altro componente o interruttore per quadri elettrici, viene installata dall’elettricista nel quadro elettrico principale dell’abitazione, per la raccolta dei dati relativi all’impianto che sono sempre disponibili in tempo reale tramite App dedicata.

L’unità PLUG è di esclusivo utilizzo da parte dell’elettricista per la realizzazione delle prove strumentali previste dalla normativa per la certificazione degli impianti elettrici, in combinazione con il MASTER installato. A differenza dell’unità MASTER, che rimane all’interno del quadro elettrico della casa e consente all’utente domestico di tenere sotto controllo lo stato del proprio impianto elettrico, il dispositivo PLUG rimane di proprietà dell’elettricista che potrà utilizzarlo ad ogni nuova installazione o intervento di manutenzione.

Con PRY-CAM HOME il rivenditore può proporre all’elettricista una soluzione di alta tecnologia garantita dal leader mondiale nell’industria dei sistemi in cavo e con una vasta esperienza nel settore dei sistemi di monitoraggio per le reti di alta e media tensione, fornendo una risposta concreta alla sua esigenza di poter eseguire una certificazione dell’impianto elettrico accurata, veloce e con un unico strumento a un prezzo concorrenziale.