Sangfor Technologies Italia apre una sede a Roma

È stata inaugurata questa mattina la nuova sede romana di Sangfor Technologies – specialista globale nel settore della cybersecurity e del cloud computing integrato e abilitato all’intelligenza artificiale – in via del Serafico 89-91, zona caratterizzata da una vivace attività economica e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e privati.

L’ufficio accoglie il team guidato da Luca di Giampasquale, Sales Director Southern Region. In squadra Marco Mangano, Sales Manager e i Pre-sales Manager Alessandro Vincenti e Vincenzo Mauro. Entro il mese di agosto entrerà un altro Pre-sales per massimizzare l’operatività entro l’inizio di settembre.

Da oggi gli uffici sono riferimento stabile per partner, clienti e prospect della Capitale ma anche di tutto il Mezzogiorno. Sangfor Technologies Italia, infatti, è in un periodo di forte espansione e una sede ufficiale accanto a quella di Gallarate è necessaria per sostenere lo sviluppo italiano dell’azienda.

«La crescente richiesta delle nostre soluzioni da parte del mercato del Mezzogiorno è tale da richiedere una organizzazione più strutturata anche dal punto di vista logistico – spiega Luca Di Giampasquale – Roma è una città facilmente raggiungibile da qualsiasi regione d’Italia, oltre ad essere strategica per il comparto della Pubblica Amministrazione, alla quale rivolgiamo le nostre soluzioni d’avanguardia. La sede governerà tutto il centro-sud, un territorio dalle grandi potenzialità sul quale puntiamo moltissimo. Continueremo nella nostra crescita creando team locali in grado di supportare il mercato direttamente sul posto!».

«L’apertura della sede romana è la normale evoluzione del nostro percorso di crescita – afferma Francesco Addesi, Country Manager Italia – che dal 2018 ha registrato un’importante accelerazione grazie alla capacità di sostenere un mercato in forte evoluzione e sempre più esigente. Avere una sede a Roma parla da sé sul nostro posizionamento nel paese. Sarà sempre più difficile per la P.A. e per tutte le aziende in generale proteggersi in maniera efficace ma noi offriamo soluzioni all’avanguardia, supporto e servizi adeguati. Nel Sud Italia siamo già presenti con diversi partner e con clienti prestigiosi come l’Università della Calabria. Ma lo spazio è grande, le organizzazioni numerose e il margine di manovra ampio. Abbiamo dunque necessità di una presenza in forma stabile».