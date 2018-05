4 nuovi appuntamenti formativi per i partner di Fiore

Dal 23 maggio all’8 giugno, Fiore organizza una serie di eventi formativi in partnership con i brand Yeastar e Allied Telesis

Il 23 maggio, dalle 9 alle 18, presso il Novotel Milano Linate, si terrà Yeastar Academy – Milano.

Il corso, di carattere commerciale e tecnico, è organizzato da Fiore ed è pensato per coloro che desiderano promuovere il marchio Yeastar e la sua gamma dei prodotti, offrendo al tempo stesso gli strumenti tecnici di base per la corretta installazione, con particolare focus sui centralini della nuova S-Series.

In tal senso, il corso è composto da sessioni teoriche e prove pratiche di laboratorio (Yeastar Lab) e dà diritto all’esame di certificazione Yeastar Certified Technician (YSCT).

Il medesimo corso verrà riproposto da Fiore il successivo 30 maggio, sempre dalle 9 alle 18, ma presso The Nicolaus Hotel Bari.

Il 5 giugno, invece, dalle 10 alle 15, presso l’Hotel Bologna Fiera, si parlerà di “Reti wireless oggi – Come la tecnologia aiuta a ottenere infrastrutture wireless adeguate alle esigenze attuali”.

Fiore, in collaborazione con Allied Telesis, sarà sponsor dell’evento mirato a una tecnologia che sta incrementando il numero dei dispositivi.

Infine, di Soluzioni di Sicurezza SDN si parlerà nel webinar organizzato l’8 giugno, dalle 14.30 alle 15.30 per vedere come il concetto di “Software Defined Networking” può essere utilizzato per aumentare il livello di sicurezza in una rete.