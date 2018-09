Cambium e l’hospitality: si rafforza il team

Nominato Jean-François Fontaine-Boullé come Director of Hospitality Sales nell’area EMEA

Cambium Networks ha nominato Jean-François Fontaine-Boullé Director of Hospitality Sales – EMEA (Europe, Middle East and Africa).

Cambium Networks e il suo ecosistema globale di partner offrono al mercato dell'hospitality soluzioni di connettività wireless per il backhaul e la distribuzione point-to-point e point-to-multipoint, nonché soluzioni di accesso Wi-Fi, il tutto agevolmente gestibile e configurabile attraverso la piattaforma di management cloud-based cnMaestro.



Fontaine-Boullé contribuirà a definire ed attuare la strategie di Cambium Networks con l'obbiettivo di sviluppare le attività nel mercato dell'hospitality nell'area EMEA.

In questo ruolo attiverà contatti con catene alberghiere di ogni dimensione e lavorerà a stretto contatto con distributori, VAR, system integrator e managed service provider (MSP) per espandere la presenza delle soluzioni Cambium Networks nel settore.

"Cambium Networks ha una forte reputazione come fornitore di soluzioni di connettività wireless end-to-end affidabili e performanti, e sono orgoglioso di unirmi al team impegnato nel mercato dell'hospitality – ha dichiarato Fontaine-Boullé -. I viaggiatori di oggi si attendono di restare connessi ovunque si trovino nel mondo e soddisfare questo bisogno è fondamentale per il successo di qualsiasi struttura. Che si tratti di un hotel di charme, di un albergo business in una grande metropoli o di un agriturismo in aperta campagna, Cambium Networks ha la giusta soluzione."

Fontaine-Boullé proviene da Exceptional Innovation, in cui era responsabile degli accordi in EMEA e della gestione dei rapporti con le maggiori catene mondiali di hotel.

“Jean-François è la persona ideale per coprire questa posizione in Cambium Networks e sviluppare questa straordinaria opportunità – ha dichiarato Martin de la Serna, Cambium Networks VP of Sales, EMEA -. Ha uno specifico background nell'hospitality unito a elevate competenze di marketing, commerciali e di comunicazione".