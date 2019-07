Simple Live Streaming: nuove funzionalità per i camcorder Sony

Grazie all’aggiornamento gratuito del firmware, aumenta la flessibilità del workflow dei camcorder professionali ultra-compatti 4K HDR HXR-NX80 e PXW-Z90

Grazie all’aggiornamento gratuito del firmware, i camcorder professionali ultra-compatti 4K HDR HXR-NX80 e PXW-Z90 di Sony beneficeranno di maggiore flessibilità del workflow. Questo garantisce nuove potenzialità per razionalizzare il processo di acquisizione di contenuti live: i camcorder verranno, infatti, ottimizzati con Simple Live Streaming, che offre ai creatori di contenuti l’opportunità di effettuare riprese in qualunque luogo e in qualsiasi modalità.

“Nell’ambiente live odierno, i contenuti video stanno rapidamente diventando uno strumento fondamentale per raggiungere il pubblico, ha dichiarato Norbert Paquet, Head of Product Management di Sony Professional Solutions. L’introduzione di Simple Live Streaming per HXR-NX80 e PXW-Z90 ottimizza l’intero workflow, dalle riprese alla distribuzione dal vivo. Grazie a Simple Live Streaming i camcorder disporranno di funzionalità di condivisione online per offrire maggiore supporto ai content creator che desiderano Go Make Tomorrow – proprio come recita il nostro claim-, permettendo loro di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: raccontare storie on-the-go.”

Simple Live Streaming consente di raggiungere la massima flessibilità. Per gli utilizzi in modalità standalone, questi camcorder, facili da usare, richiedono soltanto una connessione Wi-Fi senza attrezzatura aggiuntiva. Simple Live Streaming consente agli utenti di trasmettere in live streaming e di effettuare l’upload sui siti per la condivisione di video e sui social media più diffusi in modo facile e intuitivo, da qualunque luogo e in qualsiasi momento.

Sony sta promuovendo attivamente Simple Live Solution, ottenuto combinando il Multi-camera Live Producer MCX-500 con il Remote Commander RM-30MP, per offrire un sistema di produzione live multi-camera based semplice. Se c’è l’esigenza di espandere il numero di camcorder per il live streaming, è possibile collegare i camcorder HXR-NX80 e PXW-Z90 all’MCX-500 tramite SDI o HDMI. Ciò permette di trasmettere in live streaming sui social media con svariate funzioni live come tally, titolatura e transizioni. Simple Live Streaming è supportato sia da HXR-NX80 sia da PXW-Z90 e assicura un funzionamento ancora più semplice con una sola telecamera, potenziando ulteriormente la rapida distribuzione dei contenuti senza compromettere la qualità dell’immagine.

Adatti a un’ampia gamma di applicazioni dal vivo tra cui eventi, concerti, seminari, matrimoni e trasmissione di news, i camcorder ultra-leggeri possono effettuare riprese in qualsiasi situazione, fornendo una straordinaria qualità dell’immagine. I camcorder offrono inoltre il controllo creativo completo grazie al rivoluzionario sistema di AF Fast Hybrid di Sony reso possibile dal sensore dell’immagine CMOS Exmor RS 1.0-type stacked. In aggiunta, l’ottica grandangolare fissa Zeiss Vario-Sonnar T* da 29 mm dispone di zoom ottico 12x, che può raggiungere i 18x con Clear Image Zoom, mantenendo la risoluzione 4K con la tecnologia Super Resolution, oppure arrivare a 24x in HD. Sul fronte dell’audio, il terminale di ingresso XLR e il porta-microfono migliorano ulteriormente l’usabilità del camcorder e arricchiscono la qualità audio e l’affidabilità della connessione.

L’aggiornamento gratuito del firmware sarà disponibile entro la fine del 2019.