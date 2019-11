La Suite Software SENDYS Explorer di OKI Europe è da premio

La Suite Software SENDYS Explorer di OKI Europe ottiene il riconoscimento “Editor’s Choice Award” della rivista Print.IT Reseller

La soluzione software completa SENDYS Explorer di OKI Europe ha ottenuto il premio “Editor’s Choice Award” da Print.IT Reseller. In particolare, il premio è un riconoscimento ai vantaggi della soluzione software All-in-one per la gestione di più gruppi di dispositivi.

SENDYS Explorer è compatibile con tutte le stampanti OKI ed è integrata in tutti gli MFP intelligenti OKI. La suite consente agli utenti OKI di lavorare in modo produttivo, dalla fase di digitalizzazione, condivisione e organizzazione dei documenti fino alla gestione sicura dei processi di stampa e riduzione degli sprechi.

“La nuova soluzione software per la gestione di più gruppi di dispositivi SENDYS Explorer di OKI offre ai rivenditori più proattivi un ulteriore motivo per consigliare le stampanti e gli MFP OKI ai clienti che desiderano funzionalità e flessibilità ottimizzate. È un grande piacere poter assegnare a OKI il meritato riconoscimento “Editor’s Choice Award” della rivista Print.IT Reseller”, ha dichiarato James Goulding, Direttore editoriale di Print.IT Reseller.

Facilmente accessibile da un computer desktop o laptop, da smartphone o direttamente dagli MFP intelligenti OKI tramite l’intuitivo schermo touchscreen a colori, la piattaforma software completa include SENDYS Explorer e SENDYS Fleet Manager, disponibili gratuitamente per i clienti OKI. Le opzioni SENDYS Explorer Premium OCR e SENDYS Explorer Output Manager, con componenti aggiuntivi Flex Connector e Flex Connector Plus, sono invece disponibili per l’acquisto come soluzioni opzionali per tutti i clienti OKI.

“Quest’ultimo riconoscimento di Print.IT Reseller conferma gli importanti vantaggi offerti dalla potente suite software SENDYS Explorer, che è compatibile con tutte le stampanti per l’ufficio di OKI e che fornisce loro gli strumenti per lavorare in maniera più produttiva e con una maggiore efficienza in termini di costi”, ha commentato Steve Coombs, Solutions e MPS Product Manager presso OKI Europe.

“Dall’office al retail, all’healthcare e molto altro, questa soluzione altamente flessibile è adatta a qualsiasi contesto operativo e organizzativo, favorendo la digitalizzazione, condivisione e gestione dei documenti, ottimizzando nel contempo le operazioni di stampa e i processi aziendali”.