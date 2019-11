Con le nuove cuffie Voyager di Poly sei libero di spostarti dove vuoi, quando vuoi e come vuoi

Le cuffie Bluetooth della serie Voyager Office di Poly offrono diverse opzioni di connettività per consentire la libertà di spostarsi durante la giornata

Plantronics (“Poly” – precedentemente Plantronics e Polycom), società di comunicazione globale che facilita le connessioni e collaborazioni umane significative, ha annunciato oggi la serie Voyager 4200 e Voyager 5200 Office, le nuove cuffie Bluetooth che rappresentano un’estensione delle popolari serie Voyager 4200 UC e Voyager 5200 UC.

Le nuove cuffie della serie Voyager sono progettate per soddisfare le esigenze di chi opera dall’ufficio o in mobilità e offrono molteplici opzioni di connettività, nella più ampia gamma di stili d’uso.

Le nuove cuffie della serie Voyager

Voyager 4200 e Voyager 5200 Office Series dispongono di una versione con un pulsante Microsoft Teams dedicato, sia sulla base sia sull’auricolare, per richiamare immediatamente l’app Teams. Questo accesso immediato all’app Teams semplifica la pianificazione di una riunione, l’avvio di una chiamata o il controllo del calendario. Le versioni che supportano Teams forniscono inoltre avvisi audio e visivi quando giunge una notifica di questa app. Le cuffie Voyager Office Series sono supportate anche da Zoom e altre piattaforme UC.

“L’organizzazione degli spazi negli uffici open space richiede una certa flessibilità e mobilità dei dipendenti”, ha affermato Tamara Lane, direttore marketing di prodottodi Poly. “Per sfuggire al rumore e alla distrazione, potresti infilarti in una sala per una chiamata, iniziare la tua prossima riunione nella hall o partecipare a una riunione dall’ufficio di qualcun altro, il che significa che non solo usi un telefono fisso ma un PC, o un Mac, e il tuo smartphonetutti insieme. La serie Voyager Office offre audio di alta qualità in un comodo auricolare utilizzabile in tutti questi scenari.”

Molteplici opzioni di connettività per Office Mobility

Le cuffie Poly Voyager 4200 e Voyager 5200 Office Series possono connettersi a un telefono fisso, un PC, un Mac o un telefono cellulare. I sistemi di auricolari della serie Bluetooth Voyager Office offrono ai responsabili IT un’altra opzione di comunicazione wireless nelle aree in cui il DECT non è supportato, favorendo in tal modo una maggiore adozione di strumenti di UC.

Supporto integrato Amazon Alexa e Tile

Le cuffie serie Voyager 4200 e 5200 presentano anche integrazioni con Amazon Alexa e Tile. Bastano un tocco e una richiesta vocale perché Alexa risponda in modo da poterti concentrare immediatamente sulle tue attività. Tile è integrato direttamente nell’auricolare, il che rende facile trovare l’auricolare Voyager: puoi, infatti, letteralmente “chiamarlo”.

Stili differenti

La serie Voyager 4200 Office offre uno stile over-the-ear, stereo hi-fi e archetto mono, mentre Voyager 5200 Office si presenta con uno stile elegante e discreto sopra l’orecchio per chi lavora in movimento, dentro e fuori dall’ufficio. Sia la serie Voyager 4200 sia quella Voyager 5200 Office sono dotate dell’opzione che supporta un solo telefono da tavolo a una via o un telefono da tavolo a due vie e una base da ufficio per PC / Mac, oltre a un telefono cellulare.

Gestione remota per IT

I team IT possono aggiungere il software as-a-service Plantronics Manager Pro (venduto separatamente) a un acquisto per tenere traccia di tutte le cuffie serie Voyager Office, così da semplificare la gestione delle cuffie utilizzate, inclusi gli aggiornamenti del firmware dei dispositivi e la conformità alle policy. (Nota: Plantronics Manager Pro non è supportato dai modelli per solo telefono fisso.)