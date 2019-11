Toshiba pensa già al Natale con i suoi Hard Disk

In occasione del Natale, ormai alle porte, Toshiba propone una serie di soluzioni per lo storage da mettere sotto l’albero e perfette per soddisfare le esigenze di tutti: familiari e amici. Grazie ad un hard disk, un piccolo gadget hi-tech in grado di assicurare protezione, sicurezza e “lunga vita” ai ricordi, non ci saranno più […]

In occasione del Natale, ormai alle porte, Toshiba propone una serie di soluzioni per lo storage da mettere sotto l’albero e perfette per soddisfare le esigenze di tutti: familiari e amici.

Grazie ad un hard disk, un piccolo gadget hi-tech in grado di assicurare protezione, sicurezza e “lunga vita” ai ricordi, non ci saranno più scuse per non fare un semplice backup.

CANVIO PREMIUM: per chi vuole sentirsi sempre al “TOP”

Top di gamma della famiglia Canvio questo hard disk offre un livello di archiviazione superiore per gli amanti del design. È disponibile in due palette: argento o grigio scuro metallizzato e si distingue per la sua elegante scocca in alluminio da 2,5 pollici, bordi tagliati a diamante e il suo raffinato accessorio: una morbida pochette protettiva di velluto.

Oltre, all’adattatore USB di tipo A e di tipo C questo hard disk offre la possibilità di scaricare gratuitamente il software Toshiba Storage Security per la protezione e archiviazione sicura di foto, video e altri dati importanti tramite password e il software Toshiba Storage Backup per eseguire automaticamente il backup dei dati a intervalli regolari definiti dall’utente.

Disponibile anche nella versione per Mac: Canvio Premium for Mac.

CANVIO ADVANCE: il gadget hi-tech “must have” per gli amanti del colore

Canvio Advance è la soluzione di archiviazione ideale per chi è alla ricerca di grandi capacità (fino a 4TB) racchiuse in case dai colori pop. Con la sua finitura rossa glossy questo hard disk è davvero il gadget hi-tech must have per ogni Natale.

Grazie ai software Toshiba Storage Security e Toshiba Storage Backup, scaricabili gratuitamente, sarà possibile impostare backup automatici a intervalli definiti dall’utente e proteggere ogni dato salvato tramite password. Altro plus? La velocità di trasferimento dati grazie alla tecnologia USB 3.0.

CANVIO BASICS: per gli amanti dei grandi “classici” e della semplicità

Porta SuperSpeed USB 3.0, fino a 4 TB di spazio di archiviazione e utilizzo di tipo plug-and-play. Canvio Basics è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo di storage easy-to-use: iniziare ad archiviare tutti i file preferiti non è mai stato così semplice e veloce! La sua finitura nera opaca fa di questa unità un grande classico sempre attuale, e il suo form factor compatto e sottile lo rende il “compagno ideale” di ogni viaggio, ma anche il gadget hi-tech perfetto per la scrivania.

X300 PERFORMANCE HARD DRIVE: l’hard disk perfetto per i gamer (e non solo)!

X300, l’hard disk interno di Toshiba da 3,5”, è l’idea regalo per gli appassionati di videogame, graphic designer e utenti con requisiti di archiviazione particolarmente elevati. Progettato per i PC professionali e da gioco, l’unità è in grado di gestire qualsiasi carico di lavoro, offrire fino a 16TB di spazio e alta affidabilità, grazie ad una serie di funzionalità avanzate, quali un buffer da 512 MB, 256 MB o da 128 MB e una velocità di rotazione di 7200 giri/min che consente di archiviare i dati in modo sicuro e accedervi rapidamente. Il pro di questa soluzione è sicuramente il multitasking: durante il salvataggio di un videogame, il backup di un file di grandi dimensioni o l’utilizzo contemporaneo di più applicazioni, l’X300 garantisce elevati livelli di prestazioni per lungo tempo.