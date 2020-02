Sharp è sponsor del GRT Yamaha WorldSBK Junior Team

Sharp collaborerà con il GRT Yamaha WorldSBK Junior Team per la stagione 2020 del Campionato Mondiale Superbike

Sharp collaborerà con il GRT Yamaha WorldSBK Junior Team per la stagione 2020 del Campionato Mondiale Superbike.

Sharp sarà partner tecnico per il team supportato da Yamaha come parte della Superbike World Championship 2020 e il suo logo sarà posizionato sulla moto YZF-R1 del team.

La partnership tra Sharp e il GRT Yamaha WorldSBK Junior Team riunisce due marchi d’eccellenza in Giappone. Dal 1912, Sharp è considerata sviluppatrice e driver di tecnologie innovative, ponendo grande enfasi su precisione e prestazioni. La performance è stata inoltre la chiave per il successo del team GRT Yamaha sin da quando è stato fondato. Il team si è assicurato l’ambita triple crown nel 2017, vincendo la FIM Supersport World Championship insieme ai titoli Team e Manufacturer.

Nel 2020, la squadra GRT Yamaha parteciperà alla sua seconda stagione nella FIM Superbike World Championship, la gara di punta per le moto di produzione. Il team schiererà due giovani talenti, l’italiano Federico Caricasulo e l’americano Garrett Gerloff, entrambi piloti che hanno già dato prova di velocità e consistenza durante i test pre-stagionali. “Le corse si basano sulla performance e siamo lieti di dare il benvenuto a bordo ad un partner come Sharp, la cui ricerca dell’eccellenza corrisponde a quella del GRT Yamaha Team”, ha dichiarato Filippo Conti, Team Manager del GRT Yamaha WorldSBK Junior Team. “Credo questa partnership avrà una forza particolare: Sharp fornisce la tecnologia all’avanguardia di cui abbiamo bisogno per gareggiare con successo in quello che è un campionato sempre più competitivo”.

Nell’ambito della Superbike World Championship, Sharp sarà rappresentata in tredici gare in Europa e all’estero. L’azienda sta quindi potenziando la presenza del brand e facendo un ulteriore passo nella direzione della sua espansione. “Sharp vuole incrementare la sua presenza in Europa e portare il brand all’attenzione dei consumatori. La collaborazione con uno dei team di corse motociclistiche di maggior successo offre un’opportunità unica per rendere nuovamente visibile il marchio”, afferma Kai Thielen, Direttore Marketing Europa. “Non vediamo l’ora di lavorare insieme per iniziare una stagione agonistica di successo nel 2020”.