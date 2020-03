Wifi4EU: Free Wi-Fi For Europeans

L’Europa punta a offrire Internet gratis nei luoghi pubblici. Registrati subito per avere il tuo voucher di 15.000 euro

WiFi4EU è l’importante programma pluriennale di sovvenzioni per fornire connettività Wi-Fi gratuita a comuni e associazioni di tutta Europa.

Questi contributi coprono sino al 100% delle infrastrutture necessarie, con l’obiettivo di offrire ai cittadini connettività gratuita di alta qualità in edifici e aree pubbliche cittadine, come parchi, piazze, musei, biblioteche, centri sanitari, e così via.

Il progetto può contare su 120 milioni di euro di risorse europee e punta a coinvolgere da 6.000 a 8.000 comunità locali. I costi saranno coperti al 100% con strumenti di finanziamento semplici. L’UE finanzierà le attrezzature e l’installazione tramite voucher mentre saranno a carico degli enti pubblici l’abbonamento mensile all’operatore e la manutenzione.

I progetti saranno poi selezionati in base all’ordine di presentazione e sulla base delle zone in cui non esiste ancora wi-fi pubblico o privato con caratteristiche simili. Da parte loro le comunità locali dovranno impegnarsi, per un periodo minimo di tre anni a fornire Internet ad altissima velocità tramite WiFi4EU.

L’iniziativa WiFi4EU è accessibile mediante procedure semplici quali domande online, pagamenti effettuati con buoni e requisiti di controllo leggeri.

Cambium Networks, promotore della tecnologia e del servizio, per permettere l’assegnazione di voucher del valore di 15.000 euro per finanziare la realizzazione di reti wifi pubbliche offre piattaforma di registrazione come primo passo per ottenere risorse e infrastrutture dai comuni o dai consorzi municipali che intendono beneficiare di questo contributo. Una volta conclusa questa prima fase, ci sarà un contatto diretto con la persona di riferimento per avere maggiori informazioni ai fini dell’assegnazione finale da parte della Commissione Europea e per il conseguimento dei fondi tramite un buono ufficiale registrato.