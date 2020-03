Getac porta alla seconda generazione il fully rugged ZX70

Il tablet rinnovato offre funzioni avanzate e performance elevate per i professionisti dei settori utility, produzione e trasporti

È tempo di annunciare una seconda generazione del tablet fully rugged ZX70 per Getac, leading company nella produzione di soluzioni rugged per il mobile computing.

Il dispositivo è progettato per soddisfare le esigenze sempre crescenti dei professionisti, che svolgono attività impegnative nell’ambito dei servizi di trasporto, sul campo e per gli addetti che lavorano in logistica di magazzino e in produzione.

Grazie all’ottimizzazione dell’hardware del tablet rugged ZX70, che è disponibile fin da ora, i professionisti potranno beneficiare di una maggiore produttività e affidabilità.

Grazie all’aggiornamento al processore Qualcomm Snapdragon 660 e al sistema operativo Android 9.0, il Tablet ZX70 ha migliorato la potenza di calcolo e l’efficienza energetica.

I professionisti che lavorano in mobilità nei settori logistica, trasporto e produzione spesso non hanno la possibilità di ricaricare la batteria e necessitano quindi di device con maggiore autonomia, che supporti un turno di lavoro completo o le operazioni mission-critical sul campo.

Inoltre è stata migliorata la risoluzione della fotocamera, così la comunicazione video in mobile in tempo reale risulta notevolmente più nitida.

Questa modalità viene principalmente utilizzata dalle utility per supportare il personale esterno. La fotocamera posteriore è una funzione particolarmente importante perché rende la modalità di acquisizione e visualizzazione dei dati e la diagnostica sul campo comoda e facile, garantendo sempre l’operatività. Gli ultimi standard WLAN / Bluetooth garantiscono una connettività eccezionale.

Per rispondere alle sempre più alte richieste di applicazione nei settori, il nuovo ZX70 è certificato MIL-STD-810H, una versione aggiornata del noto standard con i test di vibrazione rivisti. Nei settori trasporti e logistica, l’elevata resistenza alle vibrazioni è considerata molto importante, i tablet installati all’interno delle cabine di guida dei veicoli devono essere sicuri e affidabili, perché spesso utilizzati durante lunghi viaggi e su terreni particolarmente accidentati.

Il nuovo ZX70 G2 fully rugged è la soluzione ottimale, è leggero, resistente e comodo da portare con sé. Inoltre, è facile da usare in qualsiasi situazione.

Il tablet fully rugged ZX70 di seconda generazione porterà avanti la sua storia di successo: questo modello è già utilizzato da brand riconosciuti a livello globale. Ad esempio, Leica Geosystems ha scelto il tablet Android fully rugged ZX70 come hardware di fiducia per supportare la soluzione di tablet ZenoGG04 plus. Ciò consente di offrire funzionalità complete di raccolta dei dati geo spaziali sui terreni e in diverse condizioni meteo a tutti i suoi clienti, siano essi utilities, aziende di servizi pubblici, di trasporti e costruzioni.

Primagaz, parte del gruppo olandese SHV Energy e primo distributore di GPL a livello internazionale, ha scelto il tablet fully rugged ZX70-Ex per ottimizzare le operazioni e migliorare la sicurezza attraverso la sua rete di distribuzione di gas sfuso in Francia.

Il tablet fully rugged ZX70-Ex di Getac è stato ritenuto la soluzione ideale per rispondere alle esigenze di Primagaz, decisiva inoltre la garanzia triennale Bumper-to-Bumper di Getac, che copre non solo i guasti ma anche i danni accidentali, è estremamente utile, perché riduce al minimo l’inattività lavorativa causata da tempi di fermo imprevisti e consente agli autisti di portare a termine le consegne.

La filosofia di Getac è ascoltare le esigenze dei clienti e integrare i loro feedback nello sviluppo dei propri prodotti. Ciò si riflette nel Programma Getac Select, che combina dispositivi rugged, software, accessori e service per fornire soluzioni personalizzate in base alle applicazioni di cui i clienti hanno davvero bisogno. Ognuna di queste soluzioni si basa sulla profonda esperienza di Getac nel settore, sulle sue competenze specializzate, sul suo know-how tecnico e sul feedback da parte dei clienti. Con questa modalità, i processi esistenti vengono razionalizzati, risparmiando tempo e denaro.