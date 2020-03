HP potenzia la sicurezza dei PC con innovazioni all’avanguardia

HP ha potenziato la sicurezza dei propri PC con innovazioni all’avanguardia, mettendo a disposizione delle imprese e dei remote worker la garanzia di sicurezza degli endpoint per proteggere i dati dei clienti

HP ha annunciato soluzioni di sicurezza all’avanguardia per mettere al sicuro le aziende e i remote worker da pericoli esterni, rinnovando così il proprio costante impegno nel proporre avanzati sistemi di security.

Tra questi: HP Pro Security Edition, HP Proactive Security e HP Sure Click Enterprise.

Le minacce alla sicurezza si evolvono ogni giorno compromettendo il business. Con il recente aumento dei lavoratori da remoto, è fondamentale essere consapevoli dell’incremento dei rischi legati al lavoro da casa. Oltre l’80% dei router home office è risultato vulnerabile a potenziali cyberattack, anche le e-mail rappresentano un’insidia significativa per le organizzazioni, con oltre il 90% dei PC infettati da allegati, considerando che il 96% delle violazioni della sicurezza vengono scoperte solo mesi dopo.

“Oggigiorno, il PC è uno strumento più che mai indispensabile e la sua protezione è una preoccupazione fondamentale. C’è un reale bisogno di soluzioni in grado di proteggere i device, rilevare i potenziali rischi e recuperare i dati”, ha dichiarato Giampiero Savorelli, Category Director, Personal Systems, Southern Europe di HP Italy “Le nuove proposte di HP offrono una combinazione unica di cloud, IA e tecnologie di sicurezza applicate all’hardware capaci di contrastare in maniera efficace e in ogni segmento aziendale le minacce alla sicurezza informatica in continua evoluzione”.