UVgel Wallpaper Factory, realizzato da Canon in collaborazione con il partner Fotoba, rappresenta la soluzione perfetta per la produzione automatica di carte da parati personalizzate

Canon lancia UVgel Wallpaper Factory realizzato in collaborazione con il partner Fotoba.

Progettato per garantire massima produttività, qualità e per essere operativa tutto il giorno, questo sistema rappresenta una soluzione perfetta per la produzione automatica di carte da parati personalizzate. Il sistema UVgel Wallpaper Factory, in linea con le esigenze espresse dai clienti, è disponibile come soluzione end-to-end anche come aggiornamento per le stampanti roll-to-roll di grande formato della gamma Colorado esistenti.

UVgel Wallpaper Factory di Canon è un sistema per importanti volumi di stampa completamente modulare costituito dall’alimentatore motorizzato Fotoba Jumbo Roll (JRL) collegato alla parte anteriore della stampante roll-to-roll di grande formato Colorado. La stampante è collegata a Fotoba Cutter XLD 170WP e Rewinder REW 162 per il taglio automatico di supporti flessibili in dimensioni e lunghezze personalizzate. Inoltre, grazie all’unità di nastratura integrata, il processo di “stampa, taglio, riavvolgimento e nastratura” diventa semplicissimo. Il lavoro è concluso e i rotoli di carta da parati sono pronti per la consegna. Per i lavori di stampa standard, i due cassetti dei supporti della stampate Colorado restano sempre accessibili.

UVgel Wallpaper Factory di Canon può anche essere integrato nel flusso di lavoro esistente grazie alla struttura di interfaccia aperta delle stampanti Colorado, permettendo così di scegliere soluzioni di input e output da diversi fornitori.

L’alimentatore di supporti ad alto volume in combinazione con la stampante Colorado garantisce una produttività eccezionale. Grazie a un processo di stampa totalmente automatizzato, dall’ingresso del supporto fino all’uscita della stampa, la produzione è completamente affidata a UVgel Wallpaper Factory, eliminando la necessità di interventi manuali e fornendo un conseguente aumento dei volumi e ottimizzazione dei profitti.

La stabilità dimensionale e la consistenza del colore sono fondamentali nella produzione di carta da parati per poter garantire una corrispondenza precisa da pannello a pannello. Il vantaggio degli inchiostri UVgel è che non richiedono calore per l’asciugatura, quindi non si rischia alcuna distorsione del supporto nelle stampe prodotte dai dispositivi Colorado. Tutto questo permette di ottenere un prodotto finito di alta qualità. Anche per i grandi volumi di rivestimenti murali multi-pannello, la tecnologia UVgel offre il massimo controllo del dot gain e una consistenza del colore ottimale dopo il processo di stampa, anche se la produzione avviene su più stampanti e in momenti diversi. Ora, grazie alla tecnologia UVgel, ristampare gli ordini mantenendo la coerenza cromatica è più semplice che mai: un aspetto essenziale nel mercato della stampa di carta da parati digitale.

Gli inchiostri UVgel sono inodore e certificati GREENGUARD Gold da Agbb, e Type II da ASTM, quindi le carte da parati stampate sui dispositivi Colorado garantiscono un utilizzo sicuro anche in ambienti chiusi. E con l’esclusiva tecnologia FLXfinish, è possibile ottenere carta da parati personalizzata con una finitura opaca e vellutata.