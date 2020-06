Da Getac un notebook fully rugged progettato per il 5G

Il nuovo notebook Getac B360 compatibile con il 5G, combina la migliore velocità, luminosità e prestazioni rugged della sua categoria

Getac ha annunciato il proprio notebook fully rugged B360, che fissa un nuovo benchmark di innovazione nel settore dei computer rugged. Completamente progettato per il 5G, il B360 vanta la migliore velocità di elaborazione, luminosità e affidabilità rugged della categoria, risultando una soluzione portatile altamente avanzata, che eccelle negli ambienti esigenti.

Il notebook B360 è dotato del processore Intel Core di 10ª generazione, che lo rende il notebook fully rugged più veloce sul mercato, in grado di eseguire contemporaneamente un alto numero di applicazioni senza impattare sulle prestazioni. Il display standard Full HD da 1,400 nits, il più nitido di tutta la gamma di PC portatili Getac, non ha rivali tra i notebook rugged nella sua categoria.

A proposito di affidabilità

Getac progetta tutti i propri dispositivi rugged da zero. Il B360 non fa eccezione. La certificazione di grado IP66 garantisce la protezione dall’ingresso di polvere, nonché da getti d’acqua ad alta pressione e da fuoriuscite. Il dispositivo può anche resistere a cadute fino a 1,8 m quando è in funzione, mentre l’ultima certificazione MIL-STD 810H permette agli utenti di avere completa fiducia sulla sua affidabilità rugged.

Due versioni, a seconda della specificità di settore

Il B360 fa parte del programma Getac Select, che si basa sulla consolidata esperienza di settore di Getac, per progettare complete soluzioni informatiche rugged ottimizzate per le specifiche applicazioni di settore. Per questa ragione, sono disponibili, al momento del lancio, versioni differenti: il B360, ideale per i settori della pubblica sicurezza, industria manifatturiera e utilities e il B360 Pro, ottimizzato per il settore della difesa (ma disponibile a partire dal prossimo 3 luglio).

Vediamoli in dettaglio:

B360: oltre alla velocità, alla luminosità e alla robustezza, caratteristiche best-in-class, il B360 è il notebook fully rugged più sottile e leggero all’interno della sua categoria. Con uno spessore di soli 34,9 mm e un peso di 2,32 kg, può essere trasportato e utilizzato per lunghi periodi di tempo senza causare affaticamento all’operatore. Nonostante il suo design molto compatto, il B360 vanta un ampio display LumiBond 2.0 da 13,3″, per una massima funzionalità in tutte le situazioni e condizioni meteo.

Il Wi-Fi 802.11ax di ultima generazione offre la trasmissione wireless fino a tre volte più veloce rispetto alle generazioni precedenti. Le due batterie di serie, sostituibili a caldo, assicurano l’autonomia di funzionamento all’interno del turno di lavoro tra una carica e l’altra, mentre il GPS opzionale rende la mappatura, il rilevamento e il tracciamento sul campo facili e veloci. Il lettore di codici a barre opzionale, assicura in tempo reale una veloce raccolta delle informazioni direttamente sul campo.

B360 Pro: include di base tutte le caratteristiche tecniche del B360, oltre a numerose funzionalità aggiuntive e opzioni strutturali, che sono essenziali per il personale militare. Le batterie di serie ad alta capacità, sostituibili a caldo, offrono ancora maggiore autonomia di operatività tra una carica e l’altra, mentre le porte seriali aggiuntive consentono di collegare direttamente al dispositivo le attrezzature militari già precedentemente in uso o personalizzate. Inoltre, è possibile scegliere tra ExpressCard o scheda grafica aggiuntiva, nonché dvd o Blu Rai drive.

Con il lancio del B360 Getac ha alzato nuovamente il livello degli standard nel settore dell’informatica rugged. Per la prima volta i clienti di un’ampia gamma di settori possono godere di velocità operativa, luminosità e affidabilità rugged in un unico notebook, senza compromessi.