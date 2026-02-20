Eliwell a EuroShop 2026 insieme a Schneider Electric: sostenibilità e controllo dell’energia a 360° per il food retail

Eliwell e Schneider Electric saranno tra i protagonisti a EuroShop 2026 (Düsseldorf, 22-26 febbraio) con un’offerta integrata e all’avanguardia che spazia dal controllo dell’impianto di refrigerazione con le soluzioni Eliwell, alla gestione dell’energia dell’intero edificio da parte di Schneider Electric nel food retail.

Allo stand D03, Padiglione 16, i visitatori potranno scoprire novità di prodotto, anticipazioni su soluzioni che verranno rilasciate nei prossimi mesi e un caso applicativo reale che catturerà l’attenzione dei costruttori di frigoriferi ad alta efficienza.

Le novità Eliwell in anteprima a EuroShop 2026

A Düsseldorf, Eliwell presenterà le ultime novità che rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione dell’azienda. Soluzioni progettate per semplificare la gestione degli impianti di refrigerazione, migliorare l’efficienza energetica e favorire l’integrazione con i sistemi di supervisione dell’edificio. Un portafoglio tecnologico completo, pensato per rispondere alle esigenze di installatori, costruttori e retailer in un contesto sempre più orientato a connettività, sostenibilità e performance.

Refrigeration Expert XP v1.4

Refrigeration Expert XP, la soluzione pronta all’uso per il monitoraggio remoto e la manutenzione di impianti frigoriferi di piccole dimensioni, aggiunge funzioni di autodetect delle configurazioni dei controllori e la gestione dei profili dei dispositivi. L’installazione dei controllori Eliwell risulta così ancora più rapida e facile da replicare anche su impianti diversi. Grazie a questa funzionalità sarà possibile standardizzare le installazioni, ottimizzando tempi e risorse e migliorando l’efficienza operativa.

TelevisGo e le nuove release

In fiera sarà presentata la versione 10.4, con miglioramenti nell’usabilità, mentre a metà anno è atteso il rilascio del nuovo hardware, più compatto e più potente.

TelevisGo è la soluzione per la connettività, il controllo e il monitoraggio da remoto degli impianti di refrigerazione di supermercati e piccoli esercizi. È il supervisore che unisce semplicità di configurazione, ottimizzazione dell’impianto e integrazione della refrigerazione nella supervisione dell’edificio grazie a EcoStruxure™ Building Activate, la soluzione digitale di Schneider Electric pensata per semplificare e rendere più efficiente la gestione degli edifici, in particolare nel retail (food e non food) e nel commercial building.

Integrata con le soluzioni Eliwell per il controllo del freddo, EcoStruxure Building Activate consente una gestione dell’edificio a 360°, unendo dati di refrigerazione, energia e building management in un’unica architettura digitale. Questo permette ai retailer di prendere decisioni più rapide, ridurre i consumi e migliorare l’efficienza complessiva dell’infrastruttura.

L’app Eliwell AIR, funzionale e semplice da utilizzare

L’applicazione Eliwell AIR dedicata ai banchi refrigerati plug-in è ora disponibile e scaricabile sugli store, con una nuova interfaccia intuitiva per una user experience migliorata che semplifica le operazioni di scarico dei dati HACCP e servizi di reportistica avanzata tramite HACCP Module.

EWNext 1000, nuovi controllori per migliorare l’efficienza energetica: il caso Uğur

La famiglia Next si amplia con i nuovi controllori EWNext 1000, pensati per i costruttori di apparecchiature frigorifere ad alta efficienza energetica, sempre alla ricerca di soluzioni performanti e flessibili, con il minimo impatto sull’ambiente. Soluzioni evolute per la gestione di carichi modulanti e per il controllo combinato di temperatura e umidità, che garantiscono semplicità d’uso, flessibilità applicativa e connettività avanzata.

A EuroShop Eliwell porterà un caso applicativo reale che vede i controllori della famiglia EWNext protagonisti. Allo stand Eliwell sarà esposto un bottle cooler di Uğur, equipaggiato con un controllore EWNext, per mostrare dal vivo come la soluzione per la gestione del compressore a velocità variabile funzioni su frigoriferi ad alta efficienza e quali benefici garantisca in termini di prestazioni ed energia. Un esempio di collaborazione attiva che ha permesso a Uğur Cooling Inc. Co. di portare alcuni modelli di punta dalla classe energetica B alla classe A, anticipando le future normative europee e le richieste dei grandi brand del beverage.

Una partnership strategica per la gestione dell’energia nell’edificio

La presenza congiunta di Eliwell e Schneider Electric conferma ancora una volta la collaborazione strategica tra le due aziende che abilita una gestione dell’energia dell’edificio a 360°.

Schneider Electric, partner di riferimento per i retailer food e non food, sarà in fiera con le proprie soluzioni per la gestione dell’energia negli edifici, oltre a soluzioni per i data center e servizi di consulenza per la sostenibilità, a supporto delle strategie di sviluppo sostenibile delle aziende. Tutte le soluzioni Schneider Electric si integrano nativamente con le tecnologie Eliwell per il controllo del freddo, permettendo ai retailer di ottimizzare consumi, manutenzione ed efficienza energetica dell’intero edificio.

Innovazione e sostenibilità al centro

Le nuove soluzioni presentate a EuroShop 2026 confermano l’impegno di Eliwell nello sviluppo di tecnologie che supportano installatori, produttori e utenti finali nel lavoro quotidiano, abilitando la connessione degli impianti, la centralizzazione dei dati e l’integrazione delle informazioni per migliorare l’efficienza e ridurre la carbon footprint.

Eliwell, insieme a Schneider Electric, aderisce inoltre al programma Environmental Data, un’iniziativa interna che assegna a ogni prodotto una vera e propria “carta d’identità della sostenibilità”. Il programma rende facilmente accessibili informazioni chiave come riciclabilità, certificazioni RoHS e REACH, consumo di CO₂ e altri indicatori ambientali, permettendo ai clienti di scegliere le soluzioni non solo in base alle caratteristiche tecniche, ma anche in funzione del loro impatto ambientale.

L’appuntamento è a EuroShop 2026, Padiglione 16, stand D03, per toccare con mano le ultime novità e continuare insieme a Eliwell un percorso di innovazione che non si ferma da oltre 45 anni.