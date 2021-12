Hospitality: in camera, sulla sdraio in spiaggia o al ristorante, l’ospite è sempre connesso

Bibione Mare è una azienda che opera nella zona di Bibione, in provincia di Venezia, nell’ambito dell’accoglienza turistica, offrendo numerose strutture per le vacanze di diverse tipologie, tra cui villaggi, campeggi, stabilimenti balneari, residence, alberghi, strutture portuali.



Bibione Mare ha da sempre offerto ai propri clienti il servizio Wi-Fi, limitandosi però solo ad alcune zone e strutture. Con gli anni naturalmente è emersa l’esigenza di portare la connettività ovunque e ad un livello adeguato agli odierni bisogni di una clientela ormai costantemente connessa, per svago, per informazione o per lavoro. Per conseguire questo risultato l’azienda si è rivolta a Wintech, un system integrator basato a Padova, che opera soprattutto nel Nord Italia fornendo consulenza personalizzata e soluzioni applicative e tecnologiche in ambito IT.



Sostanzialmente la sfida era quella di coprire in modo capillare ogni zona dove gli ospiti soggiornano, dall’unità abitativa, alla sdraio in riva al mare, fino al ristorante, bar o piscina, permettendo al singolo cliente di inserire una sola volta all’inizio della vacanza il codice voucher individuale, presente nel modulo check-in. In seguito si è deciso di aggiungere anche un servizio differenziato destinato ai clienti più esigenti, tramite una connessione denominata Premium.



Le notevoli dimensioni di tutte le infrastrutture hanno reso necessaria l’installazione di una quantità elevata di access point, oltre 430, sia da esterno che da interno. Inoltre, la necessità di una gestione centralizzata e l’integrazione del software gestionale con la console on premises tramite API ha orientato la scelta verso Cambium Networks, che si è dimostrato negli anni essere un vendor in grado di offrire soluzioni affidabili, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.



Il progetto Wi-Fi per Bibione Mare con Cambium è nato nella stagione 2018, con la sostituzione graduale dei vecchi acccess point, investendo ogni anno sul potenziamento e l’incremento della copertura del servizio. Nel corso del 2021 sono stati registrati picchi in alta stagione di 4.000 devices collegati contemporaneamente, mentre il totale degli ospiti nei campeggi in una intera stagione supera le 700.000 unità.



Nel dettaglio i prodotti utilizzati sono stati gli access point Cambium della serie cnPilot, E700, E501S, E510 ed E425. La piattaforma di gestione centralizzata è stata cnMaestro on premises.



“La soluzione complessiva proposta da Wintech si è dimostrata assolutamente all’altezza delle nostre esigenze” – ha dichiarato Mattia Salmaso di Bibione Mare – “I prodotti Cambium hanno offerto il rapporto qualità/prezzo e la semplicità gestionale di cui avevamo bisogno.”