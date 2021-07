Logitech, azienda svizzera attiva nell’offerta di soluzioni di collaborazione video di alta qualità e semplicità di utilizzo e adozione, è stata scelta da NI (National Instruments) – azienda statunitense che da più di 40 anni produce strumenti hardware e software per la misurazione e l’automazione industriale basata su personal computer – per garantire il dialogo fluido tra persone e team operativi in luoghi diversi del mondo.

L’ultimo anno e mezzo ha rappresentato senza alcun dubbio una grande sfida per dipendenti e aziende che si sono trovati a promuovere il lavoro da casa cercando di renderlo un’esperienza quanto più produttiva e serena possibile.

È proprio questa una delle ragioni per cui la sede italiana di NI ha ricevuto dalla propria casa madre l’indicazione di standardizzare a livello globale tutti i sistemi di comunicazione e collaborazione basandosi sull’utilizzo di Microsoft Teams. Con l’avvento della pandemia, infatti, è emersa l’esigenza di ottimizzare l’uso degli spazi in modo smart da parte di tutti i dipendenti e rendere ogni ambiente di lavoro funzionale al raggiungimento di questo obiettivo. L’Azienda intendeva consentire a tutti gli utenti di usufruire dei sistemi di sala nel modo più semplice e autonomo possibile.

Per questo, ma anche per ridurre gli interventi tecnici del dipartimento IT, la soluzione “one touch to join” di Logitech è stata riconosciuta come la migliore da adottare, poiché intuitiva da utilizzare e pratica da installare.

Nello specifico, la scelta di NI per le 8 sale meeting della sua sede di Milano è ricaduta sulla soluzione per videoconferenze integrata per Teams Rooms con Logitech TAP, un controller touch per sale riunioni e servizi di videoconferenza che offre, tra le altre cose, una partecipazione one-touch e una condivisione istantanea dei contenuti, Rally Kit, un sistema di videoconferenza modulare per sale grandi che utilizza l’AI per adattarsi alla riunione, e MeetUp, una videocamera per videoconferenze all-in-one con obiettivo ultra grandangolare per sale di dimensioni ridotte.

Le motivazioni per cui l’Azienda ha optato per le soluzioni Logitech, oltre all’eccellenza dei suoi prodotti, sono in particolar modo la compatibilità con la piattaforma Microsoft, la loro semplicità di utilizzo da parte di qualunque utente e la semplice gestione da parte del dipartimento IT.

In un contesto in cui l’80% del tempo lavorativo è trascorso in videoconferenza con persone dislocate in tutto il mondo, le nuove sale attrezzate si collocano in modo naturale in una realtà multinazionale abituata a lavorare in modo agile. Il risultato ha soddisfatto appieno la richiesta di NI, sia in termini di user experience sia in termini di sostenibilità economica.

“Siamo estremamente orgogliosi che una realtà multinazionale così importante come quella di NI abbia deciso di adottare le soluzioni video di Logitech e creda nell’elevata qualità dei nostri prodotti”, ha affermato Laura Canova, Marketing Manager di Logitech Italia. “Difatti, l’emergenza sanitaria ha senza alcun dubbio evidenziato l’accelerazione della digital transformation, da un lato, e l’impellente esigenza di ottimizzare e rendere più facilmente accessibili gli spazi di lavoro per tutti i dipendenti, dall’altro. Siamo certi che la fiducia riposta da NI in Logitech consentirà a tutti gli utenti di collaborare in maniera più semplice, immediata ma soprattutto efficiente”.

“L’adozione dei prodotti Logitech ha cambiato radicalmente l’esperienza di videoconferenza all’interno dei nostri uffici: oltre alla semplicità di utilizzo dei sistemi, i prodotti Logitech garantiscono un’ottima esperienza audiovisiva. Non è un caso che Logitech sia stata scelta come unica soluzione per supportare tutte le sale meeting dei nostri uffici in giro per il mondo” ha dichiarato Daniele Brandi, Staff Field IT Engineer di NI Italia.