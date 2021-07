At Home sceglie Manhattan Active Omni

Manhattan Associates ha annunciato che At Home Group, ha scelto di implementare il sistema di gestione degli ordini (OMS) Manhattan Active Omni, per migliorare le sue operazioni sales, service e fulfillment. L’implementazione della tecnologia Manhattan da parte di At Home contribuirà a gettare le basi per i futuri miglioramenti dell’e-commerce del retailer, come l’ottimizzazione della disponibilità dello stock in tutta la sua rete di negozi.

At Home è un superstore di arredamento per la casa con 225 punti vendita che si concentrano sulla fornitura del più ampio assortimento di prodotti per soddisfare ogni stanza, stile e budget. Per migliorare le sue operazioni retail già di successo, At Home ha recentemente selezionato la soluzione OMS di Manhattan per fornire una customer experience omnichannel più moderna e per migliorare l’order fulfillment in-store.

“Il nostro successo è stato determinato da tre vantaggi competitivi chiave: un home décor concept differenziante, un modello operativo altamente efficiente e una profonda comprensione dei nostri clienti”, ha dichiarato Julie Coffman, vicepresident of e-commerce and omnichannel di At Home. “L’implementazione dell’OMS di Manhattan migliorerà le nostre prestazioni in tutte e tre queste aree e permetterà ad At Home di costruire una rete di fulfillment agile, potente e completamente ottimizzata su misura per le esigenze dei nostri clienti.”

Manhattan Active Omni è un’applicazione commerciale unificata, prima nel suo genere, progettata e costruita per raggiungere un profitto nella promessa di una customer experience omnichannel. Il suo OMS è una soluzione di gestione e ottimizzazione degli ordini estremamente avanzata; offre ai retailer il controllo completo e in tempo reale delle transazioni dei clienti, la visibilità e la disponibilità dello stock e la gestione degli ordini in tutta l’azienda.

“Questa è una delle soluzioni chiave che stiamo implementando nel nostro percorso di modernizzazione della tecnologia”, ha detto Chris Houston, vicepresident of technology strategy and solution delivery di At Home. “È una pietra miliare e ci permette di rafforzare ulteriormente il nostro panorama tecnologico digitale.”

“Un potente sistema di gestione degli ordini è tutto in un’attività omnicanale”, ha dichiarato Bob Howell, senior vicepresident Americas di Manhattan Associates. “Siamo onorati di essere stati scelti da At Home e non vediamo l’ora di aiutare questo eccezionale retailer a raggiungere nuovi livelli di successo per il servizio clienti e la gestione degli ordini.”