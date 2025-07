Pricer e Pinalli rafforzano la collaborazione: firmato un nuovo accordo quadro triennale

Dopo il successo dell’accordo siglato nel 2023, che ha segnato il debutto di Pricer nel settore della cosmesi e avviato il processo di digitalizzazione di tutti i punti vendita della catena, Pricer e Pinalli rafforzano ulteriormente la loro collaborazione con un nuovo accordo quadro triennale. L’intesa punta a condurre i Beauty Store della catena italiana verso un’evoluzione “NextGen”, fondata su sempre maggiore innovazione all’insegna dell’eccellenza operativa.

L’obiettivo condiviso è quello di accompagnare l’espansione della rete vendita Pinalli con soluzioni sempre più avanzate di automazione e digitalizzazione, proseguendo l’installazione delle etichette elettroniche da scaffale (ESL) Pricer e introducendo nuove funzionalità evolute.

L’accordo prevede infatti l’adozione della suite cloud Pricer Home, dotata di soluzioni mobile per una gestione ancora più agile e flessibile in store, e l’introduzione di etichette di nuova generazione, disponibili in più formati e con un’estetica multicolore, perfettamente integrata con il posizionamento premium dei punti vendita Pinalli.

Non si tratta di una semplice relazione cliente-fornitore, ma di una partnership strategica incentrata sulla co-innovazione e sullo sviluppo congiunto di nuove funzionalità per il retail beauty del futuro.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver rinnovato questa partnership con Pinalli, un’eccellenza italiana nel settore della cosmesi. Questo nuovo accordo triennale rappresenta per noi un’ulteriore conferma non solo del valore tecnologico delle nostre soluzioni, ma anche della fiducia costruita in questi anni” dichiara Michael Cacciatore, Vice President South Europe Pricer. E continua: “Grazie alla nostra piattaforma in cloud e all’introduzione di etichette intelligenti di nuova generazione, accompagniamo Pinalli in un percorso di evoluzione che migliora la customer experience e semplifica il lavoro quotidiano dei team in store. Pricer non è solo un fornitore di tecnologia, ma un partner strategico per lo sviluppo e l’innovazione nel punto vendita.”

“Il percorso di digitalizzazione dei nostri store continua a rappresentare una leva strategica per offrire un’esperienza d’acquisto sempre più fluida, coerente e omnicanale. Il rinnovo della collaborazione con Pricer ci consente di guardare ad una prospettiva di lungo periodo, coniugando efficienza operativa e centralità del cliente, grazie a tecnologie affidabili e scalabili che rispondono alle esigenze di un retail in costante evoluzione. La scelta di un partner europeo come Pricer è guidata dalla volontà di costruire un’infrastruttura solida, capace di accompagnarci anche nelle prossime fasi di crescita” conclude Letizia Elefanti, IT Director Pinalli.

Con 88 Beauty Store nelle aree più strategiche del centro-nord Italia, una logistica interna all’avanguardia e una piattaforma e-commerce in costante crescita, Pinalli continua a distinguersi come una delle realtà più dinamiche nel panorama della cosmesi italiana. Il rinnovo della collaborazione con Pricer ne conferma l’approccio pionieristico all’innovazione e all’esperienza di acquisto.