Riyadh Air Metropolitano: un nastro di luce firmato LG illumina lo stadio

La stagione 2025/2026 dello stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid, casa dell’Atlético Madrid, si accende grazie alle innovative soluzioni di Digital Signage di LG Electronics (LG).

LG ha infatti installato all’interno della struttura un’imponente ribbon board, una maestosa installazione LED ad alta luminosità di 1.742 metri quadrati che corre lungo il perimetro del campo, avvolgendo l’anello superiore con un nastro spettacolare di immagini dinamiche e ad altissima definizione, capace di fornire in tempo reale informazioni di gioco e allo stesso tempo esaltare l’atmosfera sugli spalti.

Cuore del progetto del Riyadh Air Metropolitano di Madrid è il display Mesh LED di LG, una tecnologia leggera e flessibile, composta da moduli che consentono installazioni senza soluzione di continuità anche su superfici curve e in altezza. Il risultato è una luminosità elevata, un contrasto nitido e una perfetta visibilità anche sotto il sole, con consumi ridotti ed emissioni termiche contenute.

Oltre al ribbon board, il Riyadh Air Metropolitano è stato dotato di oltre 3.000 metri quadrati di display, posizionati agli ingressi, nei corridoi, nel tunnel dei giocatori e nella sala stampa. Insieme creano un ambiente visivo uniforme che accompagna i tifosi dall’attesa prepartita fino al fischio finale.

Non solo il Riyadh Air Metropolitano di Madrid. LG illumina lo sport mondiale

Il portafoglio di soluzioni LG per lo sport copre quasi 200 Paesi: dai grandi stadi internazionali ai centri di allenamento locali. L’offerta spazia dai maxischermi ai tabelloni segnapunti fino ai display di piccolo formato, tutti gestibili da remoto tramite la piattaforma LG Business Cloud, che permette una distribuzione mirata dei contenuti e nuove opportunità di ricavo pubblicitario.

Tra le installazioni più recenti spicca anche quella realizzata all’interno della Roig Arena di Valencia, inaugurata a inizio settembre, dove LG ha posizionato oltre 1.700 metri quadrati di schermi indoor e outdoor. Tra le soluzioni di maggior rilievo, The Eye, il maxi-schermo da 300 metri quadrati a forma di occhio sulla facciata nord-ovest; il tabellone centrale regolabile con la risoluzione più alta d’Europa; un ribbon LED di 210 metri quadrati; diversi schermi laterali e un videowall indoor da 500 metri quadrati. Con una capienza fino a 20.000 spettatori, la Roig Arena è la nuova casa del Valencia Basket Club e si candida a diventare un punto di riferimento per eventi sportivi, concerti e manifestazioni culturali.

Le tecnologie LG sono presenti anche in alcuni dei templi sportivi più celebri al mondo, tra cui Twickenham e Wembley nel Regno Unito, oltre a numerosi impianti in Germania, Belgio, Stati Uniti e in tutta Europa e Nord America.

Dichiarazioni

“Le soluzioni di digital signage installate al Riyadh Air Metropolitano Stadium rappresentano il nostro impegno a migliorare l’esperienza dal vivo per i tifosi”, ha dichiarato Paik Ki-mun, Head of Information Display di LG Media Entertainment Solution Company. “Con sistemi visivi immersivi e dinamici, rafforziamo la nostra leadership in un mercato in continua espansione”.