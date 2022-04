Sirti, con A2A per la rete WAN-LAN

Sirti, hub di innovazione per lo sviluppo delle infrastrutture di rete, affianca A2A per garantire la massima efficacia della rete WAN – LAN, asset strategico del Gruppo.

Sirti Digital Solutions fornirà assistenza sistemistica e si occuperà degli interventi sulla rete che connette gli uffici A2A e su quella che veicola i processi industriali sul territorio nazionale.

In particolare, Sirti si occuperà della manutenzione degli apparati di network della rete TLC e di quelli delle Smart Grid che supportano le cabine primarie di distribuzione elettrica, entrambi di A2A Smart City. A ciò si aggiungerà un servizio di consulenza specifico nell’ambito del networking.

Laura Cioli, Amministratore Delegato del Gruppo Sirti, commenta: “Siamo felici di affiancare A2A, partner per noi strategico, in questo percorso di accelerazione della transizione energetica per cui il nostro obiettivo è garantire l’eccellente funzionamento della rete WAN – LAN che ne è abilitatore. Sirti Digital Solutions si occuperà di erogare la manutenzione correttiva attraverso un troubleshooting da remoto, della risoluzione di incident sui servizi di rete, degli interventi on site con SLA pattuiti e di un servizio di assistenza intelligente della rete del Gruppo, grazie alle competenze digitali consolidate sulle architetture e un servizio di advisory nell’ambito del networking e network security, necessario per gestire le complessità delle reti in continua evoluzione”.