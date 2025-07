Protezione dei dati e cybersecurity: le tendenze del 2025

Nel 2025 la protezione dei dati e la cybersecurity sono destinate a diventare sempre più importanti, sia per le aziende che per gli utenti. Le minacce informatiche e gli attacchi alle infrastrutture digitali aziendali sono infatti in costante aumento. Occorre dunque attrezzarsi quanto prima per abbracciare la trasformazione digitale.

Cybersecurity e aziende: i numeri

L’86% delle aziende globali ha già avviato degli interventi strutturati in ambito sicurezza, dimostrando come questa sia oramai una priorità operativa e non più solo tecnica. Lo chiarisce anche l’incremento previsto dei budget dedicati: il 57% delle organizzazioni prevede di aumentare gli investimenti nella cybersecurity entro la fine dell’anno, spesso integrandoli con progetti IT e iniziative di digitalizzazione, come indicato dal 58% dei responsabili aziendali.

Le aziende che raggiungono un maggiore livello di maturità nella gestione della sicurezza ottengono risultati operativi e di resilienza doppi, rispetto ai concorrenti. Questo dato evidenzia un vantaggio competitivo chiaro, non solo in termini di protezione, ma anche di continuità operativa e capacità di innovazione. Le strategie di sicurezza più efficaci si fondano sull’integrazione tra processi, tecnologie e formazione, ponendo al centro la prevenzione e la reattività.

Crescono le minacce informatiche

I cyberattacchi continuano a diventare sempre più sofisticati, evolvendosi grazie alle nuove tecnologie. Le minacce non si limitano più ai malware o ai ransomware tradizionali, ma includono anche l’ingegneria sociale avanzata, le campagne di phishing mirate e gli attacchi che sfruttano le vulnerabilità zero-day. Un “pacchetto” che colpisce non solo le aziende, ma anche gli utenti, ed è una minaccia reale in qualsiasi ambito, compreso il gaming online.

Bisogna inoltre fare molta attenzione ai deepfake, ovvero ai contenuti audio e video generati dagli algoritmi AI che imitano perfettamente voce e immagini di una persona reale. Queste tecnologie vengono già impiegate in molti contesti fraudolenti, come la simulazione delle identità per ottenere accessi non autorizzati, o la manipolazione dei

contenuti informativi. Le tecnologie di rilevamento dei deepfake stanno però progredendo, grazie ad alcune soluzioni che analizzano i pattern visivi e i segnali biometrici per identificare i contenuti “sintetici”.

Un altro fronte caldo riguarda ancora una volta l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Il 39% delle aziende ha già integrato i sistemi di AI per il monitoraggio delle infrastrutture IT, sfruttando gli algoritmi in grado di rilevare i comportamenti anomali e di intervenire in tempo reale. L’adozione dell’AI consente di gestire grandi volumi di dati e di migliorare l’efficacia delle risposte agli attacchi, riducendo i tempi di rilevamento e di contenimento delle minacce digitali più pericolose.

Infine, la diffusione delle architetture cloud-native impone un totale ripensamento delle politiche di sicurezza. Le infrastrutture devono essere progettate con una visione integrata, che tenga conto di fattori come la flessibilità, la scalabilità e la protezione dei dati sensibili. Il principio del “security by design” diventa dunque fondamentale in questo contesto.