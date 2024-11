Rafforza la tua strategia di sicurezza informatica con la Scheda di gestione di rete NMC3 certificata standard IEC 62443-4-2

La scheda di gestione di rete NMC3 di Schneider Electric consente il monitoraggio e la gestione remoti, essenziali e sicuri dei dispositivi UPS e PDU critici garantendo i massimi livelli di protezione informatica. La NMC3 Schneider Electric è la prima nel settore a raggiungere lo standard IEC 62443-4-2 Livello di sicurezza 2 (SL2), una certificazione con requisiti più rigidi e maggiore resilienza della sicurezza rispetto a SL1, ottenuta lo scorso anno.

Il monitoraggio remoto e la visibilità su tutta l’infrastruttura IT sono fondamentali, in quanto senza di essi si rischiano problemi imprevisti e tempi di fermo impianto. Il collegamento dei dispositivi migliora la disponibilità, la resilienza e l’efficienza dei sistemi dell’infrastruttura di alimentazione e dei carichi di lavoro IT che supportano; oggi, grazie alla certificazione di TÜV Rheinland (uno dei maggiori e più importanti fornitori di test al mondo) Schneider Electric può garantire ai clienti che il collegamento avvenga con strumenti che soddisfano severi requisiti di sicurezza, in linea con lo standard IEC 62443-4-2.

La certificazione SL2, che prevede il rispetto di requisiti più severi e una maggiore resilienza rispetto alla certificazione SL1 – che la scheda di rete della generazione precedente già offriva. In aggiunta, Schneider e i processi di cybersecurity utilizzati per sviluppare il prodotto sono stati certificati come conformi a ISASecure® Secure Development Lifecycle Assurance (SDLA).

Naturalmente, questa conformità deve essere garantita nel tempo attraverso costanti aggiornamenti del firmware: proprio trascurare il firmware è uno dei rischi più diffusi che espone a violazioni della sicurezza informatica.

Per rimanere sempre protetti al massimo livello, Schneider propone l’abbonamento annuale al servizio Secure NMC, che per il primo anno è incluso nell’acquisto dei prodotti PDU e UPS monofase e trifase dell’offerta Schneider Electric e poi si può rinnovare in varie modalità secondo le diverse esigenze. L’attivazione dell’abbonamento per i prodotti monofase avviene tramite un’applicazione da scaricare gratuitamente online dal sito Schneider; per i prodotti trifase, è attivato al momento dell’installazione.

La scheda di gestione di rete NMC3 si caratterizza per un’interfaccia web utente intuitiva, che offre una visualizzazione facilitata sull’infrastruttura di alimentazione e raffreddamento e sulla configurazione delle impostazioni; è possibile dare accesso a più utenti usufruendo di un sistema di controllo accessi in linea con il loro livello di permessi. La scheda si integra con i sistemi DCIM EcoStruxure IT e può rendere disponibili le informazioni nei sistemi di gestione di rete (NMS) adottati dal cliente.