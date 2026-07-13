Exhibo introduce la nuova gamma LCD 4K firmata Panasonic

Exhibo annuncia l’introduzione sul mercato della nuova serie di proiettori LCD 4K Panasonic VMQ85 sviluppata pensando specificamente alle sfide degli ambienti basati sulla simulazione.

La soluzione ideale per molteplici ambiti applicativi

Grazie alle sue caratteristiche di eccezionale versatilità, altissima risoluzione e compattezza, la serie VMQ85 si propone come la scelta tecnologica perfetta per rispondere alle esigenze di diversi mercati verticali:

· CORPORATE: Ideale per sale riunioni, boardroom e spazi aziendali condivisi, dove la massima nitidezza dei dettagli e dei testi in 4K è fondamentale per una collaborazione efficace.

· EDUCATIONAL: Perfetto per aule magne, università e centri di formazione, garantendo proiezioni brillanti e un funzionamento a lungo termine efficiente e sostenibile.

· HOSPITALITY: Una soluzione eccellente per hotel, centri congressi e sale polifunzionali che richiedono un’installazione rapida e flessibile per adattarsi a diversi tipi di eventi.

· MUSEALE: Risponde agli alti standard qualitativi delle installazioni museali e delle mostre d’arte, offrendo colori fedeli e la massima flessibilità per proiettare in spazi complessi o ridotti.

· SPORT & FITNESS: Progettato per supportare i centri sportivi d’avanguardia, le accademie e le aree di allenamento indoor che integrano tecnologia visiva ad alte prestazioni.

· IMMERSIVITA’: La scelta d’elezione per lo sviluppo di sale immersive, grazie alla capacità di mantenere una definizione impeccabile e un allineamento geometrico perfetto anche su superfici curve o irregolari.

Leggerezza straordinaria e flessibilità d’installazione

Nonostante l’elevata potenza tecnologica, il nuovo VMQ85 di Panasonic si distingue per un corpo eccezionalmente compatto con un peso inferiore a 8 kg, caratteristica studiata per semplificare l’installazione in spazi ristretti o complessi.

La serie comprende tre modelli capaci di erogare una luminosità fino a 8.000 lumen e integra la tecnologia proprietaria Panasonic di pixel shifting a 2 assi. Per quanto riguarda le installazioni con ottica fissa, il proiettore offre un’ampia possibilità di regolazione per adattarsi a diverse dimensioni e configurazioni degli ambienti grazie a:

· Un rapporto di tiro flessibile da 1,09 a 1,77:1.

· Uno zoom ottico 1,6x.

· Un ampio lens shift (verticale: +44%, orizzontale: ±20%).

Queste specifiche garantiscono la capacità di adattarsi a diverse configurazioni delle sale senza scendere a compromessi sull’allineamento dell’immagine. La suite di strumenti include inoltre la funzione Angle Monitor su schermo per una visualizzazione intuitiva dell’inclinazione, consentendo un’installazione rapida e precisa.

Ottimizzazione cromatica avanzata: Modalità Vivid Green

A supporto degli ambienti di simulazione, la serie introduce la modalità dedicata Vivid Green, specificamente ottimizzata per la simulazione golfistica. Questa calibrazione valorizza in modo mirato le tonalità di verde e le texture del manto erboso, offrendo una resa del campo più realistica e un tracciamento della pallina estremamente nitido, anche in condizioni di luce ambientale controllata.

I valori: Efficienza energetica e Sostenibilità ecologica

In linea con le moderne esigenze di riduzione dell’impatto ambientale, la serie VMQ85 introduce sostanziali miglioramenti sul piano della sostenibilità e dell’efficienza:

Materiali eco-compatibili: Circa il 50% del corpo in plastica del proiettore è realizzato utilizzando resina riciclata, e per i materiali di imballaggio vengono utilizzati cartoni riciclabili.

Circa il 50% del corpo in plastica del proiettore è realizzato utilizzando resina riciclata, e per i materiali di imballaggio vengono utilizzati cartoni riciclabili. Tecnologia Energy Saving: Una funzione integrata di Image Detection contribuisce ulteriormente all’efficienza energetica, riducendo automaticamente l’emissione luminosa quando il contenuto proiettato rimane invariato per un periodo di tempo definito, abbattendo i consumi senza compromettere la luminosità quando necessario.

La serie VMQ85 è stata sviluppata per rendere più semplice la creazione di ambienti di simulazione e visualizzazione di alta qualità, rispondendo a una domanda in costante crescita senza scendere a compromessi sulla qualità visiva o sulla flessibilità di installazione.