Michelle Graff nominata Senior Vice President of Global Partners and Channel di Veeam

Veeam Software, la Data and AI Trust Company, ha nominato Michelle Graff a Senior Vice President (SVP), Global Partners and Channel. Nel suo nuovo ruolo, sarà responsabile della guida dell’ecosistema globale di partner di Veeam, che comprende il canale, i service provider, la distribuzione, i rivenditori e le alleanze strategiche, con l’obiettivo di accelerare la crescita attraverso l’ecosistema mondiale dell’azienda.

Graff porta in Veeam oltre 25 anni di esperienza nello sviluppo e nella crescita di organizzazioni globali dedicate a partner, canale e alleanze nei settori della protezione dei dati, del cloud e della cybersecurity. Più recentemente ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President, Global Partners & Channel Sales presso Commvault, dove ha guidato la strategia globale dedicata ai partner e l’esecuzione dell’ecosistema, supervisionando le vendite globali attraverso hyperscaler, MSP, rivenditori e alleanze, oltre a definire la visione strategica e i programmi rivolti ai partner.

“I partner sono parte integrante del DNA di Veeam. In un contesto in cui il 95% delle organizzazioni ritiene che le sfide legate ai dati abbiano rallentato i progressi dell’AI, esiste un’enorme opportunità per i partner Veeam di offrire valore concreto ai propri clienti, aiutandoli ad accelerare l’adozione di un’intelligenza artificiale sicura su larga scala”, ha dichiarato John Jester, Chief Revenue Officer (CRO) di Veeam. “Michelle vanta una comprovata esperienza nel mettere i partner al primo posto e nel costruire ecosistemi ad alte prestazioni che generano un vantaggio competitivo duraturo per partner e clienti. Con oltre 35.000 partner in tutto il mondo, la sua leadership ci aiuterà a semplificare le modalità di collaborazione, aumentare la velocità delle attività di co-selling e creare nuove opportunità di crescita per l’ampia community di partner Veeam.”

Nel suo nuovo incarico, Graff si concentrerà sull’offrire un maggiore vantaggio competitivo ai partner attraverso un approccio unificato all’ecosistema, aiutandoli ad ampliare le opportunità legate a servizi e soluzioni, migliorando la coerenza tra i diversi canali di vendita e accelerando i risultati condivisi con i clienti in ambiti quali data resilience, cyber readiness e dati affidabili per l’AI in qualsiasi ambiente. Ciò include il supporto ai partner affinché aiutino i clienti a garantire che i dati utilizzati dai sistemi di intelligenza artificiale siano sicuri, conformi alle normative, recuperabili e affidabili, consentendo così alle organizzazioni di adottare l’AI più rapidamente e con maggiore fiducia.

“La convergenza tra AI, cybersecurity e data resilience rappresenta uno dei cambiamenti più significativi della nostra generazione”, ha dichiarato Michelle Graff, SVP of Global Partnerships di Veeam. “Man mano che le organizzazioni adottano l’AI e i carichi di lavoro agentici, dati affidabili e resilienti diventano la base di tutto, favorendo un approccio ResOps che pone la resilienza al centro del modo in cui i clienti proteggono, ottimizzano e valorizzano i propri dati.

“Grazie all’ecosistema di partner leader di mercato, Veeam è in una posizione unica per guidare questa trasformazione, aiutando i clienti a mantenere i dati sicuri, governati, conformi e recuperabili, così da accelerare l’adozione di un’intelligenza artificiale sicura su larga scala e ottenere risultati misurabili. Sono entusiasta di entrare a far parte di Veeam e di aiutare i nostri partner a trasformare i dati resilienti in un vantaggio strategico.”

Prima di entrare in Commvault, Graff ha ricoperto ruoli di leadership in Securiti AI e ha contribuito in modo determinante ad accelerare la crescita trainata dai partner in aziende nelle prime fasi di sviluppo fino ad accompagnarle verso IPO di successo, come HashiCorp, Pure Storage e Palo Alto Networks, costruendo un solido percorso professionale negli ecosistemi della sicurezza, dello storage e del cloud.