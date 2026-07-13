RS Italia e Politecnico di Milano insieme per gli ingegneri del futuro

RS Italia – fornitore omnicanale globale di prodotti e soluzioni in ambito MRO (Maintenance, Repair, Operation) per clienti industriali – rafforza il proprio impegno nel sostegno ai giovani talenti e all’ecosistema dell’innovazione con una partnership con il Politecnico di Milano.

La collaborazione, iscritta nel quadro del Piano d’Azione ESG 2030 locale dell’azienda e del pilastro strategico “Sostenere i giovani e le comunità”, si traduce in un supporto concreto a due tra i progetti di ingegneria applicata più rappresentativi dell’ateneo milanese: quello del team universitario Dynamis PRC, che gareggia nella Formula Student, e quello del team Green Mecc, impegnato nella Shell Eco-marathon.

Formula Student e Shell Eco-marathon: la corsa all’’innovazione sostenibile

La Formula Student è uno dei campionati universitari di ingegneria più prestigiosi al mondo. Ogni anno, 120 team provenienti dalle migliori università europee si sfidano sui circuiti più blasonati del continente, progettando e realizzando da zero prototipi da competizione.

Il team Dynamis PRC (Polimi Reparto Corse) – fondato nel 2004 – conta oggi oltre 150 studenti provenienti da discipline come ingegneria meccanica, aerospaziale, elettronica, dell’automazione e informatica. Ogni anno, il gruppo progetta e costruisce una monoposto elettrica capace anche di guida autonoma (driverless), per competere sui circuiti di categoria, dove lo scorso anno ha collezionato 10 podi nelle singole prove e 2 overall.

La dp17, la monoposto per la stagione 2026, è stata svelata lo scorso 30 giugno, e debutterà nel corso del weekend del 19 luglio sul circuito di Most, in occasione di Formula Student Czech Republic.

Il team Green Mecc è impegnato invece nella Shell Eco-marathon, competizione internazionale dedicata all’innovazione e all’efficienza nel settore automotive in cui studenti e studentesse progettano, costruiscono e guidano veicoli ultraleggeri progettati per raggiungere la massima efficienza energetica.

La squadra, anch’essa formata da studenti provenienti da diversi percorsi e discipline del Polimi, sviluppa i propri modelli dal 2005 e quest’anno ha già esordito, salendo sul terzo gradino del podio alla Shell Eco-marathon Poland 2026 nella categoria Urban Concept Battery Electric. Un piazzamento di grande prestigio e che, unito al secondo posto ottenuto negli “Off-Track Awards” grazie a una ricerca su dispositivi aerodinamici chiamati Vortex Generator, vale l’accesso alla finale mondiale prevista in Qatar nel 2027, dove Green Mecc sarà l’unica Università a rappresentare la sezione Europa-Africa nella propria categoria.

Oltre a proseguire lo sviluppo dell’auto impegnata nella stagione in corso, il team è impegnato nel progettare un futuro veicolo da schierare nella categoria Prototipi, la più estrema prevista dalla Shell Eco-marathon.

RS Italia sostiene entrambi i team del Politecnico di Milano attraverso una duplice sponsorizzazione: economica e tecnica.

Sul fronte tecnico, l’azienda ha messo a disposizione delle due squadre del Polimi un’ampia varietà di prodotti del proprio catalogo RS PRO, affiancando inoltre gli studenti nella selezione degli strumenti e dei componenti più idonei alle specifiche esigenze progettuali, garantendo soluzioni affidabili e performanti per lo sviluppo delle vetture da competizione.

RS PRO: il valore della competenza tecnica al servizio dei talenti

La scelta di puntare su RS PRO e di affiancare gli studenti nella selezione dei componenti riflette la filosofia di RS Italia: essere non solo un fornitore, ma un partner tecnologico affidabile. Marchio professionale proprietario di RS, RS PRO è progettato per offrire qualità, affidabilità e convenienza lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.

La gamma comprende migliaia di soluzioni sottoposte a rigorosi controlli qualitativi e sviluppate per soddisfare gli elevati standard richiesti da progettisti, ingegneri e professionisti dell’industria. Grazie all’ampiezza dell’offerta e al supporto consulenziale specialistico degli esperti RS, i team del Politecnico di Milano hanno potuto individuare rapidamente i componenti più adatti alle proprie esigenze progettuali, accelerando le attività di sviluppo e test delle vetture.

In questo modo, la sponsorizzazione si è tradotta non solo nella fornitura di prodotti, ma anche nella condivisione di competenze e know-how applicativo, contribuendo a trasformare i progetti universitari in un’esperienza concreta di innovazione, formazione e crescita professionale.