NAKIVO entra nel catalogo di ICOS

ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni per la sicurezza informatica e l’infrastruttura IT, ha siglato un accordo di distribuzione con NAKIVO, azienda statunitense che fornisce soluzioni di backup, data protection e disaster recovery per infrastrutture virtuali, fisiche, cloud e SaaS.

Nakivo Backup & Replication consente di eseguire backup automatici di server fisici, macchine virtuali, ambienti cloud e servizi come Microsoft 365, garantendo il ripristino rapido dei dati in caso di guasti, errori umani, attacchi ransomware o disastri informatici. La soluzione è indirizzata a PMI, service provider e aziende che vogliono garantire la continuità operativa senza i costi e la complessità delle più note piattaforme enterprise.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a ICOS come distributore autorizzato di NAKIVO Backup & Replication in Italia. ICOS si è costruita una reputazione eccellente come distributore a valore aggiunto, grazie alla sua profonda competenza in materia di infrastrutture IT e sicurezza informatica, nonché a una solida rete di partner rivenditori su tutto il territorio nazionale. Le sue competenze tecniche, l’assistenza prevendita e l’impegno a favore della formazione dei partner ne fanno il partner ideale per portare NAKIVO Backup & Replication a un pubblico più ampio nel mercato italiano. Insieme, non vediamo l’ora di fornire alle PMI e alle grandi aziende italiane soluzioni di backup e ripristino affidabili, efficienti e scalabili”, ha affermato Bruce Talley, CEO di NAKIVO.

A sua volta, il Managing Director di ICOS Federico Marini ha commentato: “Nel panorama delle soluzioni per backup, replica e disaster recovery, NAKIVO si distingue per semplicità, velocità di implementazione e un pricing che va incontro alle esigenze del mercato locale. In un contesto fortemente competitivo, tutto questo costituisce per i partner un significativo fattore differenziante. Che siano system integrator o MSP, i nostri partner troveranno in NAKIVO una valida alternativa alle principali piattaforme mainstream, potendo contare su caratteristiche di valore assoluto e un supporto di qualità da parte del vendor. Per questo sono estremamente felice di accogliere la soluzione NAKIVO nel nostro portfolio, con la convinzione di poter offrire attraverso ICOS un contributo decisivo alla crescita del brand sul territorio nazionale”.

Oltre a dedicare grande attenzione alla sicurezza informatica, ICOS conserva un importante bagaglio di competenze legate alla e protezione e alla gestione del dato, frutto della sua storia ultratrentennale in questo settore specifico. Facendo leva sulla sua consolidata expertise sia in ambito infrastrutturale che di sicurezza, il distributore offrirà ai reseller un percorso agevolato di sviluppo del business, costituito dal pacchetto di servizi tecnici e formativi, commerciali e di marketing per cui ICOS è conosciuta e apprezzata.